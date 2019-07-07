Миллион долларов и вертолет: все детали захвата заложников в Одессе (видео)

Захват заложников на улице Черноморского Казачества в Одессе закончился освобождением девушек и задержанием 25-летнего преступника. 7 июля после трех часов переговоров с "террористом" спецназ провел спецоперацию "Гром" и ворвался в помещение ломбарда "Готівочка". Видео операции опубликовал Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Отметим, что в начале происшествия на Пересыпи сообщалось об одной заложнице, а о том, что девушек двое стало известно в процессе спецоперации. Пострадавших отправили в больницу для оказания психологической помощи.

Захват заложников в Одессе (тот самый "террорист", фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

К слову, мэр Одессы Геннадий Труханов прибыв на место событий, предложил обменять заложниц на себя.

"Террористом" оказался 25-летний мужчина. Выяснилось, что он зашел, закрыл за собой дверь и приставил нож к горлу одной из двух сотрудниц. Планы преступника ограбить учреждение нарушила тревожная кнопка.

Захват заложников в Одессе (фото: dumskaya.net)

Тогда мужчина решил взять работниц "Готівочки" в заложники. У прибывших правоохранителей он потребовал миллион долларов и вертолет. Позже в ходе переговоров злоумышленник согласился снизить претензии до 100 тысяч долларов.

Полиция квалифицировала инцидент по ч. 2 ст. 147 - захват заложников, а также за ч. 3 ст. 187 - разбой. За содеянное ему грозит от пяти до восьми лет.

Захват заложников в Одессе (видео: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Ранее сообщалось, что в западноафриканской республике Буркина-Фасо неизвестные захватили четырех заложников, среди которых были двое граждан Франции. Французские спецназовцы провели операцию по освобождению заложников, в результате которой погибло двое военных. Все четверо заложников были спасены.