Миллион долларов за вакцину: какие шансы у Украины изобрести лекарство от COVID-19

Коронавирус в Украине создал критическую ситуацию с заболеваемостью медиков. Сейчас все больше и больше людей задаются вопросом, когда же появится вакцина от COVID-19, которая защитит людей от инфекции. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заплатит украинским медикам миллион долларов, если они презентуют лекарство от смертельного вируса. Насколько это реально, ответила заведующая отделом репродукции вирусов Института микробиологии и вирусологии им. Д. Заболотного Светлана Загородняя.

По словам вирусолога, сейчас в нашей стране совсем не производятся вакцины. Мест для реализации этой идеи попросту нет.

"Если наши ученые предложат возможность создания вакцины, то вопрос, где это будет реализовываться в Украине? Какие фармпроизводители готовы производить вакцины и есть ли у них возможности. Нужны средства не на то, чтобы изобрели, а чтобы начать разрабатывать. Конечно, это должно происходить в кооперации с производством, потому что кроме создания вакцины ее нужно испытать, нужно масштабировать производство", –рассказала вирусолог изданию "Сегодня".

Загородняя подчеркнула, что сейчас в мире ближе всего к разработке вакцины приблизились Китай и США. Но все равно, раньше осени мир лекарства от коронавируса не увидит.

"Две вакцины, которые быстрее остальных разработали, это инактивированная вакцина в Китае, которую уже допустили к испытаниям на животных, и американская вакцина. Но все равно все идет к тому, что тестирования будут до конца года. В Украине, насколько я знаю, над вакциной работают, но это все теоретически", – подытожила Светлана Загородняя.

Как мы ранее сообщали, Минздрав рассказал об испытаниях препарата от коронавируса.