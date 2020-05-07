В Италии создали первую в мире вакцину от коронавируса

В Италии создали вакцину от коронавируса (фото РБК-Украина)

Итальянские ученые заявили о прорыве в медицине и создании вакцины от COVID-19

Коронавирус в мире инфицировал около 3,5 миллионов людей и ученые со всей планеты озабочены созданием лекарства от нового для человечества смертельного вируса. Итальянские специалисты сообщили о существенном прорыве в медицине и презентовали "первую вакцину в мире" от COVID-19.

Как пишет Daily Mail, препарат протестировали на мышах, в результате у грызунов вырабатывались антитела, которые останавливают заражение клеток коронавирусом.

Исполнительный директор Takis Луиджи Аурисиккио уверяет, что его команда ученых первыми в мире изобрела лекарство от смертельной инфекции и продемонстрировала убийство инфекции вакциной.

Ученые сообщают, что на людях вакцину будут испытывать осенью 2020 года.

Кстати, американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech начали тестирование экспериментальной вакцины против COVID-19 на людях в США. Участниками первого этапа исследования станут здоровые люди в возрасте от 18 до 55 лет.

Отметим, в рамках борьбы с пандемией COVID-19 в мире разрабатывается 120 потенциальных вакцин. Успешными называют вакцины Оксфордского университета и немецкой компании BioNTech.

Напомним, за 6 мая в мире заболели коронавирусом более 80 тыс. человек. Наибольшее количество новых инфицированных зафиксировано в США – 24 045. Далее в списке Российская Федерация с 10 102 новыми зараженными и Бразилия с 6 449 больными.