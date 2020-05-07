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Минздрав рассказал об испытаниях препарата от коронавируса

Новости » Коронавирус     07.05.2020 - 11:26
Минздрав рассказал об испытаниях препарата от коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Препарат уже обнаружил свою эффективность при целом ряде сложных хронических заболеваний

Клинические испытания украинского лекарства для борьбы с коронавирусом "Биовен" происходят с согласия пациента. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Она рассказала, что Минздрав в соответствии с действующими приказами министерства утвердил предложение Государственного экспертного центра (ГЭЦ).

"Для того, чтобы принять решение о клинисследованиях, производитель обращается в ГЭЦ с пакетом документов, определяет медучреждения, где проводятся испытания. В пакет документов входит соглашение медучреждения и обязательное решение комиссии по этике в этом медучреждении. Испытания проводятся по согласованию пациента, больше того пациент страхуется. Выбор медучреждений и сам процесс исследований соответствуют порядку проведения клинических испытаний",- рассказала она.

В Минздраве отметили, что препарат уже обнаружил свою эффективность при целом ряде сложных хронических заболеваний.

Напомним, ране главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что в Украине появится лаборатория, где будет проводиться разработка вакцин.

РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения Украины одобрило клинические испытания препарата "Биовен" для лечения коронавируса.

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