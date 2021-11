Миллиардер Бесоз "пригрозил" столкнуть Ди Каприо со скалы: эти кадры стали "вирусными"

Предприниматель пригласил Ди Каприо к обрыву и предложил "показать кое-что интересное". На кадре миллиардер опирается на предупреждающий об опасности знак, на котором говорится о крутом обрыве, что грозит фатальным падением.

Джефф Безос "пригрозил" Леонардо Ди Каприо сбросить его со скалы из-за девушки (фото: twitter.com/JeffBezos)

Сама же 51-летняя журналистка и телеведущая Лорен Санчес, которая встречается с Безосом около двух лет, воздерживается от комментариев относительно этой щекотливой ситуации.

"Прекрасный вечер с потрясающими ведущими - Евой Чоу и Леонардо Ди Каприо" так подписала девушка совместное фото на кинотусовке, и только этим и ограничилась.

Тем временем видео, как она на мероприятии с Безосом под руку при общении с Лео смотрела на 46-летнего актера "влюбленными глазами", активно гуляет в интернете, собирая все новые ироничные комментарии.

Leonardo Dicaprio meets Jeff Bezos & his new girlfriend at the Art Gala in LA pic.twitter.com/8UmvOMgJFT