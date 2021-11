Мільярдер Бесоз "пригрозив" зіштовхнути Ді Капріо зі скелі: ці кадри стали "вірусними"

Підприємець запросив Ді Капріо до обриву і запропонував "показати дещо цікаве". На кадрі мільярдер спирається на попереджувальний про небезпеку знак, на якому йдеться про крутий обрив, що загрожує фатальним падінням.

Джефф Безос "пригрозив" Леонардо Ді Капріо скинути його зі скелі через дівчину (фото: twitter.com/JeffBezos)

Сама ж 51-річна журналістка і телеведуча Лорен Санчес, яка зустрічається з Безосом близько двох років, утримується від коментарів щодо цієї делікатної ситуації.

"Прекрасний вечір з приголомшливими ведучими - Євою Чоу і Леонардо Ді Капріо" так підписала дівчина спільне фото на кінотусовці, і тільки цим і обмежилася.

Тим часом відео, як вона на заході з Безосом під руку при спілкуванні з Лео дивилася на 46-річного актора "закоханими очима", активно гуляє інтернетом, збираючи все нові іронічні коментарі.

Leonardo Dicaprio meets Jeff Bezos & his new girlfriend at the Art Gala in LA pic.twitter.com/8UmvOMgJFT