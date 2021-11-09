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Мільярдер Бесоз "пригрозив" зіштовхнути Ді Капріо зі скелі: ці кадри стали "вірусними"

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США, Вівторок 09 листопада 2021 14:20
Мільярдер Бесоз "пригрозив" зіштовхнути Ді Капріо зі скелі: ці кадри стали "вірусними" Колаж РБК-Україна: Джефф Безос приревнув дівчину до Леонардо Ді Капріо
Автор: Володимир Костирін

Засновник Amazon Джефф Безос "пригрозив" в мережі зірці Голлівуду Леонардо Ді Капріо через ситуацію зі своєю коханою Лорен Санчес, яка відверто фліртувала з актором на гала-вечірці LACMA Art + Film в Лос-Анджелесі в США.

Відео із заграванням стало "вірусним", і незабаром 57-річному бізнесменові, одному з найбагатших людей на планеті, довелося реагувати на масу саркастичних і уїдливих коментів - мовляв, будь насторожі, інакше знаменитий голлівудський серцеїд відведе у нього дівчину.

І ось Безос виклав жартівливий пост "відплати" у своєму Twitter.

Підприємець запросив Ді Капріо до обриву і запропонував "показати дещо цікаве". На кадрі мільярдер спирається на попереджувальний про небезпеку знак, на якому йдеться про крутий обрив, що загрожує фатальним падінням.

Мільярдер Бесоз &quot;пригрозив&quot; зіштовхнути Ді Капріо зі скелі: ці кадри стали &quot;вірусними&quot;

Джефф Безос "пригрозив" Леонардо Ді Капріо скинути його зі скелі через дівчину (фото: twitter.com/JeffBezos)

Сама ж 51-річна журналістка і телеведуча Лорен Санчес, яка зустрічається з Безосом близько двох років, утримується від коментарів щодо цієї делікатної ситуації.

"Прекрасний вечір з приголомшливими ведучими - Євою Чоу і Леонардо Ді Капріо" так підписала дівчина спільне фото на кінотусовці, і тільки цим і обмежилася.

Тим часом відео, як вона на заході з Безосом під руку при спілкуванні з Лео дивилася на 46-річного актора "закоханими очима", активно гуляє інтернетом, збираючи все нові іронічні коментарі.

Відео: Леонардо Ді Капріо з Джеффом Безосом і його пасією Лорен Санчес

Нагадаємо також, що Ді Капріо не одружений, але вже близько 4 років перебуває у постійних стосунках з аргентинською актрисою і моделлю Камілою Морроне.

Нещодавно, до речі, його 24-річна кохана знову змусила мережу говорити про свою вагітність.

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Леонардо Ди Каприо Джефф Безос
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