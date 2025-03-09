Мілла Йовович зізналася: ця сцена з "П’ятого елементу" досі змушує її плакати

Йовович зізналася, що момент пробудження в лабораторії героїні Лілу став переломним в її житті як акторки.

"Це була сцена, яка змінила моє життя як акторки. Саме тоді я по-справжньому зрозуміла, що означає залишити себе позаду і стати кимось іншим", - поділилася вона.

Момент, коли Лілу прокидається в першій половині фільму "П’ятий елемент" досі викликає в акторки сльози.

"Коли я дивлюся цю сцену зараз, я все одно плачу. Я бачу Лілу, її невинність і вразливість. Мені так шкода її - вона в пастці та не розуміє, що відбувається. Так, ця сцена досі змушує мене плакати", - розповіла Йовович.

Мілла Йовович в образі Лілу (кадр з фільму "П'ятий елемент"

Йовович неодноразово казала, що роль Лілу стала однією з найважливіших у її кар'єрі. Завдяки роботі Люка Бессона вона отримала міжнародне визнання і стала культовою акторкою.

Ще однією визначною стрічкою акторки стала франшиза "Оселя зла", під час роботи над якою вона зустріла свого майбутнього чоловіка та батька трьох дітей, режисера Пола Андерсона. Саме він отримав права на екранізацію гри, яка перетворилася у серію фільмів Оселя зла. Пригадуючи їхнє знайомство, Мілла була вражена.

"Я побачила цього дуже гарячого молодого режисера і подумала: "О, ого". І це стало початком решти мого життя", - поділилася акторка.

Оселя зла повертається: що відомо про новий фільм

Студія Sony Pictures офіційно заявила про нову екранізацію Оселі зла (Resident Evil). Прем'єра стрічки запланована на 18 вересня 2026 року. Режисером і сценаристом стане Зак Креггер, відомий за успішним фільмом жахів "Варвар".

Подробиці сюжету поки що не розкриті. Відомо, що Креггер планує зробити акцент на хорор-елементах. Зйомки розпочнуться улітку 2025 року, а виробництвом займатимуться Constantin Film, Vertigo Entertainment і PlayStation Productions.

Щодо повернення Міли Йовович до всесвіту Resident Evil, вона такої можливості не відкидає.

Остання спроба перезапуску "Оселі зла" вийшла у 2021 році, опісля був серіал на Netflix, який скасували після одного сезону.

Мілла Йовович та Пол Андерсон (фото: instagram.com/millajovovich)

Мілла Йовович та підтримка України

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Йовович, яка народилася в Києві, висловлює підтримку та співчуття Україні. Вона активно брала участь в різноманітних благодійних заходах з метою допомогти українцям та розповідала світову через соцмережі про російську агресію, передаючи "послання любові та підтримки" всім українцям.

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