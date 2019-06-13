Наче в мікрохвильових печах: в якому громадському транспорті в Києві найспекотніше (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Пасажири громадського транспорту в столиці їздять в складних умовах через відсутність кондиціонерів

Спека в громадському транспорті в Києві дає справжній ефект сауни на колесах. Журналісти провели температурну інспекцію у трамваї, тролейбусі, маршрутках і метро і визначили "переможця" аномальної спеки, йдеться в сюжеті ТСН.

У трамваї при вході стовпчик термометра спочатку показав +41 градус, але потім піднявся ще на два градуси.

Зазначається, що люди скаржаться на такі умови, і хотіли б кондиціонер у транспорті, але при цьому визнають - добре хоч, що ці трамваї досі їздять.

Фото: скріншот

Найскладніше - водію.

"Поставили термометри. 53 градуси в кабіні", - розповіла пані Наталія.

Єдиний спосіб якось врятуватися від спеки - вода, а ще черешня.

Пасажири розповідають, що від спеки в маршрутці у людей трапляються напади.

У салоні є новий термінал для оплати і переклад назв зупинок на англійську. А ось кондиціонера немає.

В тролейбусі зафіксували +43 градуси. В маршрутці стовпчики термометрів показали +44 градуси. Найпрохолоднішим громадським транспортом виявилося метро - лише +30 градусів.

Відео: YouTube / ТСН

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Харкові сталася незвичайна ДТП - трамвай зійшов з рейок і зіткнувся з автомобілем. В аварії постраждала 41-річна жінка разом зі своєю 4-річною дочкою.

Також ми писали про те, що в Києві продовжують скаржитися на маршрутні таксі, і українці обурюються через жахливу якість транспорту, в якому доводиться їздити людям. Однак при наявності несправностей у салоні маршрутки водії виявляються все більш винахідливими.

Нагадаємо, 7 червня ввечері в Києві в метро пасажири влаштували криваву різанину, внаслідок якої постраждала людина.