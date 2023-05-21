Миколи Чудотворця 2023: сильні молитви до святого про захист, сімейне щастя і здійснення бажань

Про що моляться Чудотворцю

Відомо, що все своє життя Микола займався благодійністю, був покровителем і захисником моряків, помічником для бідних і втішником для скривджених. Тому святому моляться про захист від бід, нещасних випадків і злиднів.

Також святий міг забезпечити віруючим сімейне щастя, тому багато православних 22 травня моляться Миколаю про благополуччя і любов в подружжі.

Моляться святому і про здоров’я та зцілення рідних і близьких.

Бажано в цей день відвідати храм, але якщо нема такої можливості, прочитайте молитву вдома. Головне - робити це щиро і не бажати в молитві нікому зла.

Як молитися до святого Миколая 22 травня

Для отримання захисту від святого, перед якоюсь важливою подією, варто читати таку молитву:

О всеблагий отче наш Миколаю, пастирю й учителю всіх, хто з вірою звертається під захист твій і щирою молитвою благає тебе: поспіши й захисти отару Христову від вовків, що гублять її. Україну нашу і всяку країну християнську, і весь світ захисти і збережи святими твоїми молитвами від землетрусу, наступу чужинців і народних заколотів, міжусобиці; від голоду, пошесті, потопу, вогню, меча і наглої смерті всяку людину захисти. І як помилував ти трьох мужів, що у в’язниці сиділи, та спас їх від гніву царського й кари смертної, так помилуй і нас, що розумом, словом і ділом у темряві гріхів перебуваємо. Спаси нас від гніву Божого й вічної кари: щоб твоїм заступництвом і поміччю та Своєю благодаттю й милосердям подав нам Христос Бог тихо і без гріха прожити на цім світі, і не засудив нас стояти ліворуч, а сподобив стати праворуч з усіма святими. Амінь.

Молитва до святого на здійснення бажання:

Чудотворець Миколай, допоможи мені в бажаннях моїх тлінних. Не гнівайся на прохання зухвале, але і не покинь мене в справах суєтних. Що на благо тих, хто забажав, виконай своєю милістю. Якщо погане хочу, відверни лихо. Нехай всі бажання праведні здійсняться, а життя моє щастям наповниться. Хай буде воля твоя, амінь.

Молитва до Миколая про здоров'я:

Всеблагий отче Миколаю, великий і предивний чудотворець! Ти своїми молитвами лікував усяку недугу і хворобу, ти своїм заступництвом визволяв від смерті, ти своєю опікою відганяв біду. Щиро благаю тебе, помічника тих, що є в горі і нужді теперішнього життя: поспіши й до мене із своєю поміччю, захисти мене й усіх людей від вогню й води, від голоду й пошесті, від тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Оберігай мене через ціле моє життя, а особливо в страшну хвилину переходу з дочасного життя до вічності. Захисти мене тоді щитом твоєї молитви перед справедливим гнівом Христа Бога і допоможи мені, щоб я опинився навіки в небі, разом з тобою, де буду прославляти й величати Боже милосердя. Амінь.

Молитва про сімейне щастя: