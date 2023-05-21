Николая Чудотворца 2023: сильные молитвы святому про защиту, семейное счастье и исполнение желаний

О чем молятся Чудотворцу

Известно, что всю жизнь Николай занимался благотворительностью, был покровителем и защитником моряков, помощником для бедных и утешителем для обиженных. Поэтому святому молятся о защите от бед, несчастных случаев и нищеты.

Также святой мог обеспечить верующим семейное счастье, поэтому многие православные 22 мая молятся Николаю о благополучии и любви в браке.

Молятся святому и о здоровье и исцелении родных и близких.

Желательно в этот день посетить храм, но если нет такой возможности, прочтите молитву дома. Главное - делать это искренне и не желать в молитве никому зла.

Как молиться к святому Николаю 22 мая

Молитва к Николаю про защиту:

О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче! Помози мне грешному и унылому в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечного мучения: да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва про здоровье и исцеление от болезней:

Святой Николай Чудотворец, Спаситель наших заблудших душ. Обращаемся к тебе со смиренной просьбой в болезни и немощи. Отстрани от (имя) порчу и тяжкий недуг. Отпусти (имя) все грехи, ставшие причиной столь тяжких страданий. Прими раскаяние болящего и его близких. Пусть все болезни покинут его бренное тело и прибудет несокрушимое здоровье и благодать. Пусть Господь через тебя услышит нашу смиренную просьбу и не осудит ее. Попроси, о Святителе Николай, чтобы все невзгоды отпустили и болезни покинули навсегда. На все твоя воля. Аминь.

Молитва за детей:

О добрый наш пастырь и наставник, Христов Николае! Услышь слова мои, о родном моем человечке, дитятке моем (имя)! Призываю к помощи Тебя, ему немощному, малодушием омраченному помоги. Не оставь его в греховном плену, средь лукавых деяний! Моли о нас Создателя нашего, Владыку! Чтобы житие раба Божьего в чистоте и спокойствии помыслов шло, Чтобы счастье и мир с ним в ногу ступали, Чтобы все проблемы и ненастья стороной обошли. А те, что уже случились, вреда не нанесли! На Твое ходатайство я уповаю, на Твое заступничество! Аминь!

Молитва на исполнение желаний:

"Чудотворец Николай, помоги мне в желаниях моих бренных. Не сердись на просьбу дерзкую, но и не покинь меня в делах суетных. Что во благо возжелаю, исполни своей милостью. Коли лихое хочу, отврати напасти. Пускай все желания праведные исполнятся, а жизнь моя счастьем наполнится. Да будет воля твоя. Аминь".

Молитва к Николаю про семейное счастье: