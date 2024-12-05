Миколайчики: старовинний рецепт ароматного українського печива

Миколайчики - святкове українське печиво, яке випікали до Дня святого Миколая та дарували дітям. Хоча в Різдвяний піст не вживають молока та яєць, які є в смаколиках, для дітлахів був виняток в заборонах.

Про те, як готувати українське святкове печиво "миколайчики", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) на майстер-клас від доцентки кафедри фольклористики Оксани Оверчук і фахівчині-фольклориски Центру фольклору та етнографії Ярини Закальської на YouTube-каналі Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка.

Що потрібно для миколайчиків

Для того, щоб приготувати українське печиво до Дня святого Миколая, знадобляться такі продукти:

борошно - 4 склянки

яйця - 4 яйця

маргарин - 150 г

цукор - склянка

цукрова пудра - 300 г

мед - 150 г

вершкове масло - скибка

кориця - до смаку

кардамон мелений - до смаку

ванільний цукор - до смаку

мускатний горіх - до смаку

гвоздика мелена - до смаку

харчові барвники

Як готувати миколайчики

Миколайчики, або, як їх іноді називають, медовички, часто готуються на медовому тісті. Для того, щоб святкове печиво було ароматним, можна додати прянощі - однак трохи, аби смак не був різким.

Для приготування медового тіста використовують 2 яйця (жовтки і білки) та 2 жовтки. Проте білки потрібні для приготування глазурі, тому їх потрібно перелити в окрему миску накрити харчовою плівкою та поставити охолоджуватися в холодильник.

Приготування тіста для миколайчиків починається зі збивання цукру, яєць та жовтків. Збивати масу потрібно до світло-жовтого кольору.

Як готувати миколайчики (скриншот / Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка)

Борошно потрібно просіяти в окрему миску, а потім натерти до нього охолоджений маргарин. Хоча для приготування печива можна використовувати масло, краща текстура буде з додавання маргарину.

Перетріть маргарин з борошном до стану крихти, а потім влийте до інгредієнтів збиті яйця. Ретельно перемішайте тісто для миколайчиків.

Щоб тісто було запашним, підігрійте шматочок вершкового масла на слабкому вогні, додайте мед. Коли мед прогріється і стане більш рідким, додайте прянощі.

Перемішайте суміш до однорідної консистенції, підігріваючи рідину, але не доводячи до кипіння. Обережно влийте рідкий мед в тісто і знову перемішайте суміш.

Іноді тісто може бути недостатньо щільним - це пов'язано з властивостями борошна та маргарину. В такому разі можна підсипати декілька ложок борошна. Готове тісто має бути пластичним та щільним.

Тісто потрібно накрити харчовою плівкою та поставити в холодильник на деякий час. Присипте робочу поверхню борошном та розкачайте тісто на пласт завтовшки близько сантиметра.

Як розкачати тісто для печива (скриншот / Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка)

Потім виріжте з пласта фігурки. Хоча найбільш поширена форма печива - у вигляді святого Миколая, могли використовувати форми зірочок або місяцю; небесні світила символізували святого.

Окрім вирізування, могли використовувати техніку вибивання - використання дерев'яного штампа для печива. Щоб зробити миколайчик таким способом, тісто викладали в змащену маслом форму, а потім вибивали, щоб дістати.

Як готували миколайчики вибиванням (скриншот / Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка)

Викладіть майбутнє печиво на застелене пергаментом деко та випікайте протягом 20-25 хвилин при 180 градусах. Без конвекції миколайчики можуть випікатися до 35 хвилин.

Як пекти миколайчики (скриншот / Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка)

Тим часом приготуйте глазур. Для цього охолоджені білки збийте, додаючи цукрову пудру. Готові миколайчики можна розписати білою глазур'ю, або ж розлити глазур по мисочках, додати різноманітні харчові барвники та зробити кольоровий візерунок. Щоб розписувати миколайчики було зручно, перекладіть глазур в кондитерський мішок.

Як розписувати миколайчики (скриншот / Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка)

Зачекайте, доки глазур застигне - і можна пригощатися або дарувати миколайчики близьким.