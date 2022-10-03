Никита Добрынин и Даша Квиткова были в шаге от расставания: что произошло

Экс-холостяк Никита Добрынин и его супруга Даша Квиткова пережили серьезный кризис в отношениях. Они смогли справиться с ним и снова найти путь к пониманию друг друга.

Как им это удалось, Даша Квиткова рассказала в Instagram.

Добрынин и Квиткова - единственная пара, которая смогла сохранить отношения после шоу "Холостяк". В 9 сезоне Никита выбрал Дашу и не ошибся - в 2020 году пара сыграла свадьбу, а в 2021 году у них родился сын Лев.

Добрынина и Квиткову считают самой романтической и красивой парой, но и в их отношениях бывают кризисы. Недавно им пришлось пережить тяжелый период и снова искать пути друг к другу.

Фото: instagram.com/kvittkova

В начале полномасштабного вторжения Никита Добрынин отправился на защиту родной страны, а Даша с сыном вынуждены были эвакуироваться из Киева в более безопасное место. И только осенью вся семья смогла снова воссоединиться в столице.

2 сентября Добрынин и Квиткова сделали важный шаг в отношения - они обвенчались в церкви. Но перед этим - они преодолели сложный кризис. Они срывали друг на друге нервы и начали отдаляться.

"Из-за нервов, недосыпа, усталость и нехватку времени начались претензии друг к другу из-за ничего. Поэтому мы вовремя поняли, что не хотим и дальше разрушать нашу семью, а наоборот - хотим прожить вместе всю жизнь, а для этого нужно работать и что-то делать", - рассказала Даша.

Квиткова добавила, что они обратились к психологу и прошли несколько сеансов, а потом начали работать над собой.

"Этот период мы прошли вместе и сделали это удачно. Были парные сеансы с психологом и много работы над собой. Мы много говорили. Слышали и слушали. А главное - любили и любим. Поэтому все получилось", - написала она.

Фото: instagram.com/kvittkova