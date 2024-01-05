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Міка Ньютон зізналась, чи боявся її чоловік-американець їхати в Україну: "Багато емоцій"

Міка Ньютон з чоловіком (фото: instagram.com/mikanewton)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Міка Ньютон, яка нещодавно повернулася на батьківщину, розповіла, чи було страшно її чоловіку-американцю Крісу Сааведрі їхати в Україну під час повномасштабної війни.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Чи боявся чоловік артистки їхати в Україну

За словами зірки, певні переживання з приводу поїздки в її чоловіка були, однак подружжю не страшно і вони щасливі бути в Україні.

"Не страшно… Звичайно, дуже багато емоцій і переживань… Але ми дуже щасливі бути тут. Кріс дуже любить Україну", - написала Ньютон.

Міка Ньютон з чоловіком (фото: instagram.com/mikanewton)

Нагадаємо, що пара прибула зі США на рідну землю знаменитості 29 грудня.

А вже наступного дня російська армія здійснила потужний масований ракетний удар по Україні. 

Після пережитого Міка поділилася своїми враженнями у соцмережах, а також закликала світ негайно зупинити дії країни-окупанта.

Нещодавно ми розповідали, що пов'язує культового актора Міккі Рурка з нашою країною.

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