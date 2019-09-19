Михайлово чудо: традиции и приметы, что запрещено делать сегодня

Какой сегодня праздник. 19 сентября христиане отмечают большой праздник, посвященный Чуду архангела Михаила. В народе день получил название Михайлово чудо, Первая братчина, Михайлов день. Из-за строгих запретов и суровых наказаний за их нарушение верующие называют праздник страшным.

Как гласят церковные предания, в IV веке в этот день в городе Хонех (Колоссах) во Фригии после молитв пономаря Архиппа Херотопского явился архистратиг Михаил и пресек попытку язычников затопить храм. Он ударил жезлом по горе и открыл в ней широкую расселину, куда устремились воды потока и храм остался неприкосновенным.

В христианстве архистратиг Михаил является главным и одним из самых почитаемых ангелов, главой святого воинства ангелов и архангелов. Он охраняет ворота рая, а также сопровождает души погибших воинов на Небо.

"Чудо архангела Михаила в Хонех", византийская икона, первая половина XII века (Фото из открытых источников)

Наши предки 19 сентября заканчивали все работы и в поле, и по дому. Этому также способствовали первые заморозки. В праздник нельзя было трудиться. Верили, что хлопоты не только не принесут желаемого результата, так еще и навлекут гнев архангела.

Запрещалось ссорится в этот день, но нужно было мириться и забывать ссоры. Поэтому день называли братанием или братчиной. Бытовала даже такая традиция - накануне праздника создать незначительную конфликтную ситуацию, чтобы именно на Михайлово чудо ее разрешить и пожать руки.

Кроме того, в церквях перед иконой с ликом ангела нужно было просить прощения за грехи. Также архангелу молятся об исцелении и защите от недругов и врагов.

В народе по традиции на Михайлов день собирались за общим столом и готовили сытные трапезы. Также было принято угощать малоимущих, давать милостыню.

На Чудо нельзя мыть голову, в противном случае можно было "смыть ум".

Также запрещалось ругаться и сквернословить - верили, что плохие мысли способны материализоваться, причем против самого нарушителя.

Архангел Михаил в Святом Писании назван предводителем войска Господнего (Фото из открытых источников)

Главные приметы на Михайлово чудо:

Если на Чудо утром на деревьях будет иней, то зиму ждали снежной;

Теплая погода 19 сентября предвещала долгую осень;

По тому, как падают с осины листья в Михайлов день, угадывали погоду зимой: если "лицом" вниз, то она будет теплая, а если вверх - лютая и морозная.

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