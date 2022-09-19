Михайлово чудо 2022: важные традиции праздника, что можно и запрещено делать

Традиции праздника, что нужно сделать

Согласно преданию, архангел Михаил сумел одолеть дьявола. Святой отправил павшего ангела вместе с его свитой с небес в ад. Отсюда пошла традиция считать Михаила главным борцом против беззакония и несправедливости.

Среди наших предков праздник Михайлова чуда был очень важным. Его всегда встречали песнями, гуляниями и застольями.

В этот праздничный день в храмах ставят всеобщую свечу и служат молебен. Раньше верили, что на Михайлово чудо может исполниться любое желание, поэтому святого просили только о самом важном.

В этот день нужно помогать другим, особенно нуждающимся и кто не может позаботиться о себе сам.

Популярными в этот день были встречи с родными, называвшиеся братчинами. На этих встречах просили прощения друг у друга, решали все конфликты, которые произошли в течение года. А в конце существовала традиция - обязательно обняться со всеми.

В некоторых регионах Украины существовала интересная традиция "чудить" на Михайлово чудо. Молодежь устраивала забавы, похожие на хэллоуинские. Из тыквы вырезали рожи, вставляли свечи, пугая людей, у людей снимали калитки с петель, или же уносили скамейки. Естественно, все это возвращалось на место. Современники бы назвали такие забавы пранком.

Что нельзя делать в праздник

Работать и заниматься домашними делами (шить, вязать и вышивать, колоть дрова, резать, рубить).

Ругаться, ссориться, злословить и желать другим зла.

Еду, оставшуюся от застолья в этот день, нельзя выбрасывать. Ею лучше поделиться с нуждающимися.

Мыть голову и посещать салон красоты.

Одалживать деньги и проводить финансовые операции.

Приметы на Михайлов день

Если будет теплая погода 19 сентября, то будет долгая осень.

Если осиновые листья массово падают с деревьев, то зима будет снежной и морозной.

Если утром туман - жди теплую погоду.

Облака вечером на Михайлово чудо посинели - ждите смены погоды.

День ангела 19 сентября отмечают мужчины с именами Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил, Ян. День ангела также празднуют женщины с именем Текля.