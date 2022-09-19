Михайлово чудо 2022: важные традиции праздника, что можно и запрещено делать

19 сентября по православному календарю отмечается праздник чуда Архангела Михаила, или как говорят в народе - Михайлово чудо. Этот день имеет особые традиции и запреты.
Какие именно - узнайте из материала Styler ниже.
Согласно преданию, архангел Михаил сумел одолеть дьявола. Святой отправил павшего ангела вместе с его свитой с небес в ад. Отсюда пошла традиция считать Михаила главным борцом против беззакония и несправедливости.
Среди наших предков праздник Михайлова чуда был очень важным. Его всегда встречали песнями, гуляниями и застольями.
В этот праздничный день в храмах ставят всеобщую свечу и служат молебен. Раньше верили, что на Михайлово чудо может исполниться любое желание, поэтому святого просили только о самом важном.
В этот день нужно помогать другим, особенно нуждающимся и кто не может позаботиться о себе сам.
Популярными в этот день были встречи с родными, называвшиеся братчинами. На этих встречах просили прощения друг у друга, решали все конфликты, которые произошли в течение года. А в конце существовала традиция - обязательно обняться со всеми.
В некоторых регионах Украины существовала интересная традиция "чудить" на Михайлово чудо. Молодежь устраивала забавы, похожие на хэллоуинские. Из тыквы вырезали рожи, вставляли свечи, пугая людей, у людей снимали калитки с петель, или же уносили скамейки. Естественно, все это возвращалось на место. Современники бы назвали такие забавы пранком.
День ангела 19 сентября отмечают мужчины с именами Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил, Ян. День ангела также празднуют женщины с именем Текля.
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