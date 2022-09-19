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Михайлове чудо 2022: важливі традиції свята, що можна і заборонено робити

Фото: Михайлове чудо 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

19 вересня за православним календарем відзначається свято чуда Архангела Михаїла, або як кажуть в народі - Михайлове чудо. Цей день має особливі традиції та заборони.

Які саме - дізнайтеся з матеріалу Styler нижче.

Традиції свята, що треба зробити

Згідно з переказами, архангел Михаїл зумів здолати диявола. Святий відправив павшого ангела разом з його свитою з небес в пекло. Звідси пішла традиція вважати Михаїла головним борцем проти беззаконня і несправедливості.

Серед наших предків свято Михайлове чудо було дуже важливим. Його завжди зустрічали піснями, гуляннями і застіллями.

У цей святковий день в храмах ставлять загальну свічку і служать молебень. Раніше вірили, що на Михайлове чудо може здійснитися будь-яке бажання, тому святого просили тільки про найважливіше.

У цей день потрібно допомагати іншим, особливо тим, хто потребує і не може подбати про себе сам.

Популярними цього дня були зустрічі з рідними, які називалися братчинами. На цих зустрічах просили вибачення один у одного, вирішували всі конфлікти, які сталися протягом року. А в кінці існувала традиція - обов'язково обійнятися з усіма.

В деяких регіонах України існувала цікава традиція "чудити" на Михайлове чудо. Молодь влаштовувала забави, схожі на хелоуінські. З гарбузів вирізали пики, вставляли свічки, лякаючи людей, у людей знімали хвіртки з петель, або ж уносили лавки. Звісно, все це поверталося на місце. Сучасники б назвали такі забави пранком.

Що не можна робити у свято

  • Працювати та займатися домашніми справами (шити, в'язати та вишивати, колоти дрова, різати, рубати).
  • Лаятися, сваритися, поганословити і бажати іншим зла.
  • Їжу, яка залишилася від застілля цього дня, не можна викидати. Нею краще поділитися з нужденними.
  • Мити голову та відвідувати салон краси.
  • Позичати гроші та проводити фінансові операції.

Прикмети на Михайлів день

  • Якщо тепла погода 19 вересня, то буде довга осінь.
  • Якщо осикові листя масово падають з дерев, то зима буде сніжною та морозною.
  • Якщо вранці туман - чекай на теплу погоду.
  • Хмари увечері на Михайлове чудо посиніли - чекайте на зміну погоди.

День ангела 19 вересня відзначають чоловіки з іменами Андрій, Архип, Всеволод, Давид, Денис, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло, Ян. День ангела також святкують жінки з ім'ям Текля.

Раніше ми писали, коли святкувати Різдво Богородиці, або Другу Пречисту, що можна і не можна робити.

Також читайте про церковний календар на вересень 2022.

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