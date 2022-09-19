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Михайлово чудо 2022: важные традиции праздника, что можно и запрещено делать

Новина українською →
Понедельник 19 сентября 2022 06:00
Михайлово чудо 2022: важные традиции праздника, что можно и запрещено делать Фото: Михайлово чудо 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

19 сентября по православному календарю отмечается праздник чуда Архангела Михаила, или как говорят в народе - Михайлово чудо. Этот день имеет особые традиции и запреты.

Какие именно - узнайте из материала Styler ниже.

Традиции праздника, что нужно сделать

Согласно преданию, архангел Михаил сумел одолеть дьявола. Святой отправил павшего ангела вместе с его свитой с небес в ад. Отсюда пошла традиция считать Михаила главным борцом против беззакония и несправедливости.

Среди наших предков праздник Михайлова чуда был очень важным. Его всегда встречали песнями, гуляниями и застольями.

В этот праздничный день в храмах ставят всеобщую свечу и служат молебен. Раньше верили, что на Михайлово чудо может исполниться любое желание, поэтому святого просили только о самом важном.

В этот день нужно помогать другим, особенно нуждающимся и кто не может позаботиться о себе сам.

Популярными в этот день были встречи с родными, называвшиеся братчинами. На этих встречах просили прощения друг у друга, решали все конфликты, которые произошли в течение года. А в конце существовала традиция - обязательно обняться со всеми.

В некоторых регионах Украины существовала интересная традиция "чудить" на Михайлово чудо. Молодежь устраивала забавы, похожие на хэллоуинские. Из тыквы вырезали рожи, вставляли свечи, пугая людей, у людей снимали калитки с петель, или же уносили скамейки. Естественно, все это возвращалось на место. Современники бы назвали такие забавы пранком.

Что нельзя делать в праздник

  • Работать и заниматься домашними делами (шить, вязать и вышивать, колоть дрова, резать, рубить).
  • Ругаться, ссориться, злословить и желать другим зла.
  • Еду, оставшуюся от застолья в этот день, нельзя выбрасывать. Ею лучше поделиться с нуждающимися.
  • Мыть голову и посещать салон красоты.
  • Одалживать деньги и проводить финансовые операции.

Приметы на Михайлов день

  • Если будет теплая погода 19 сентября, то будет долгая осень.
  • Если осиновые листья массово падают с деревьев, то зима будет снежной и морозной.
  • Если утром туман - жди теплую погоду.
  • Облака вечером на Михайлово чудо посинели - ждите смены погоды.

День ангела 19 сентября отмечают мужчины с именами Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил, Ян. День ангела также празднуют женщины с именем Текля.

Раньше мы писали, когда праздновать Рождество Богородицы, или Вторую Пречистую, что можно и нельзя делать.

Также читайте о церковном календаре на сентябрь 2022 года.

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