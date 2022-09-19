ua ru
Пн, 19 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Михайлове чудо 2022: важливі традиції свята, що можна і заборонено робити

Новость на русском →
Понеділок 19 вересня 2022 06:00
Михайлове чудо 2022: важливі традиції свята, що можна і заборонено робити Фото: Михайлове чудо 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

19 вересня за православним календарем відзначається свято чуда Архангела Михаїла, або як кажуть в народі - Михайлове чудо. Цей день має особливі традиції та заборони.

Які саме - дізнайтеся з матеріалу Styler нижче.

Традиції свята, що треба зробити

Згідно з переказами, архангел Михаїл зумів здолати диявола. Святий відправив павшого ангела разом з його свитою з небес в пекло. Звідси пішла традиція вважати Михаїла головним борцем проти беззаконня і несправедливості.

Серед наших предків свято Михайлове чудо було дуже важливим. Його завжди зустрічали піснями, гуляннями і застіллями.

У цей святковий день в храмах ставлять загальну свічку і служать молебень. Раніше вірили, що на Михайлове чудо може здійснитися будь-яке бажання, тому святого просили тільки про найважливіше.

У цей день потрібно допомагати іншим, особливо тим, хто потребує і не може подбати про себе сам.

Популярними цього дня були зустрічі з рідними, які називалися братчинами. На цих зустрічах просили вибачення один у одного, вирішували всі конфлікти, які сталися протягом року. А в кінці існувала традиція - обов'язково обійнятися з усіма.

В деяких регіонах України існувала цікава традиція "чудити" на Михайлове чудо. Молодь влаштовувала забави, схожі на хелоуінські. З гарбузів вирізали пики, вставляли свічки, лякаючи людей, у людей знімали хвіртки з петель, або ж уносили лавки. Звісно, все це поверталося на місце. Сучасники б назвали такі забави пранком.

Що не можна робити у свято

  • Працювати та займатися домашніми справами (шити, в'язати та вишивати, колоти дрова, різати, рубати).
  • Лаятися, сваритися, поганословити і бажати іншим зла.
  • Їжу, яка залишилася від застілля цього дня, не можна викидати. Нею краще поділитися з нужденними.
  • Мити голову та відвідувати салон краси.
  • Позичати гроші та проводити фінансові операції.

Прикмети на Михайлів день

  • Якщо тепла погода 19 вересня, то буде довга осінь.
  • Якщо осикові листя масово падають з дерев, то зима буде сніжною та морозною.
  • Якщо вранці туман - чекай на теплу погоду.
  • Хмари увечері на Михайлове чудо посиніли - чекайте на зміну погоди.

День ангела 19 вересня відзначають чоловіки з іменами Андрій, Архип, Всеволод, Давид, Денис, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло, Ян. День ангела також святкують жінки з ім'ям Текля.

Раніше ми писали, коли святкувати Різдво Богородиці, або Другу Пречисту, що можна і не можна робити.

Також читайте про церковний календар на вересень 2022.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята в Україні
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя