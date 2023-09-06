Михайлове чудо 6 вересня: що не можна робити на свято, найсильніша молитва

Історія свята

Архістратиг Михайло у 4 столітті почув заклики та молитви праведника Архипа. Архіп у місті Ієраполісі збудував храм на честь Михайла. Йому наснилося, що дочка випила води з джерела і зцілилася від страшної хвороби.

У цьому джерелі Архіп охрестився всією сім'єю, а потім збудував храм. Цей храм користувався популярністю у християн та паломників, а язичники вирішили їм помститися та затопити всю долину, разом із джерелом та храмом. Архіп почав молитися, і на його заклик відгукнувся Михайло Архангел.

Він ударом свого жезла відкрив у горі щілину, повернув воду на язичників і врятував не лише храм, а й усю долину. З того часу християни відзначають свято Михайлова Чуда.

Прикмети цього дня

якщо вранці туман – буде потепління

береза вгорі із зеленим листям, а внизу гола - зима буде рання, а весна тепла

ранкові заморозки – до доброго життя

Що не можна робити у цей день

У цю дату не можна лаятися і пліткувати. Також потрібно відкласти справи на городі. Не можна пекти і виконувати важку роботу, навіть домашню.

Віруючі вважають, що хто працюватиме цього дня - на того чекають неприємності.

Після святкового обіду або вечері не слід викидати залишки їжі, а потрібно поділитися з тими, хто її потребує.

Не можна займатися рукоділлям: шити, вишивати, в'язати тощо.

Гріхом вважається на Михайла сіяти, орати та викопувати овочі, рубати дрова, пекти хліб та пироги.

Не рекомендується зловживати алкогольними напоями.

Забороняється брехати, бо інакше лиха не уникнути.

Що потрібно зробити на свято Архангела Михайла

Цього святкового дня в храмах ставлять загальну свічку і служать молебень. Раніше вірили, що на диво Михайла може здійснитися будь-яке бажання, тому святого просили лише про найважливіше.

Цього дня потрібно допомагати іншим, особливо тим, хто цього потребує і не може подбати про себе самого.

Сильна молитва

Господи, Боже Великий, Царю безначальний, надішли Архангела Твого Михайла на допомогу рабам Твоїм (імена). Захистіть, Архангеле, нас від ворогів, видимих і невидимих.

Про Господа Великого Архангела Михайла! Заборони всім ворогам, що борють мене, і вчини їх як вівці, і упокори їх серед зла, і розтрощи їх, як порох перед лицем вітру.

Про Господа Великого Архангела Михайла! Шестикрилатий перший княже і воєвода Небесних Сил – Херувимів і Серафимів, буди нам помічник у всіх бідах, у скорботах, у смутках, у пустелі та на морях тихий притулок!

Про Господа Великого Архангела Михайла! Звільни нас від всякої краси диявольської, коли почуєш нас, грішних, що моляться тобі й закликають ім'я твоє святе.

Прискори нам на допомогу і побори всіх, хто противиться нам, силою Чесного і Животворного Хреста Господнього, молитвами Пресвятої Богородиці, молитвами святих апостолів, святителя чудотворця Миколи, Андрія, Христа заради юродивого, святого пророка Іллі, і всіх святих великомучеників усіх преподобних отців наших, що від віку Богові догодили, і всіх святих Небесних Сил.

Про Господа Великого Архангела Михайла! Допоможи нам, грішним (імена), позбав нас від боягуза, потопу, вогню, меча і марних смертей, і від всякого зла, від ворога влесливого, від бурі завданої, від лукавого визволь назавжди, нині та повсякчас, і на віки віків. Амінь.