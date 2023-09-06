Михайлово чудо 6 сентября: что нельзя делать в праздник, самая сильная молитва

История праздника

Архистратиг Михаил в 4 веке услышал призывы и молитвы праведника Архипа. Архип в городе Иераполисе построил храм в честь Михаила. Ему приснислось, что дочь испила воды из источника и исцелилась от страшной болезни.

В этом источнике Архип окрестился всей семьей, а потом построил храм. Этот храм пользовался популярностью у христиан и паломников, а язычники решили им отомстить и затопить всю долину, вместе с источником и храмом. Архип начал молиться, и на его призыв откликнулся Архангел Михаил.

Он ударом своего жезла открыл в горе щель, повернул воду на язычников и спас не только храм, но и всю долину. С тех пор христиане отмечают в этот день праздник Михайлова Чуда.

Приметы этого дня

если утром туман - будет потепление

береза вверху с зелеными листьями, а внизу голая - зима будет ранняя, а весна теплая

утренние заморозки - к доброй жизни

Что нельзя делать в этот день

В эту дату нельзя ругаться и сплетничать. Также нужно отложить дела в огороде. Нельзя печь и выполнять тяжелую работу, даже домашнюю.

Верующие считают, что кто будет работать в этот день - того ждут неприятности.

После праздничного обеда или ужина не следует выбрасывать остатки пищи, а нужно поделиться с нуждающимися.

Нельзя заниматься рукоделием: шить, вышивать, вязать и т. д.

Грехом считается на Михаила сеять, пахать и выкапывать овощи, рубить дрова, печь хлеб и пироги.

Не рекомендуется злоупотреблять алкогольными напитками.

Запрещается врать, потому что иначе беды не избежать.

Что нужно сделать в праздник Архангела Михаила

В этот праздничный день в храмах ставят всеобщую свечу и служат молебен. Раньше верили, что на чудо Михайла может исполниться любое желание, поэтому святого просили только о самом важном.

В этот день нужно помогать другим, особенно тем, кто в этом нуждается и не может позаботиться о себе самом.

Сильная молитва

Господи, Боже Великий, Царю безначальный, пошли Архангела Твоего Михаила на помощь рабам Твоим (имена). Защити, Архангеле, нас от врагов, видимых и невидимых.

О Господень Великий Архангеле Михаиле! Запрети всем врагам, борющим меня, и сотвори их яко овцы, и смири их злобные сердца, и сокруши их, яко прах пред лицем ветра.

О Господень Великий Архангеле Михаиле! Шестикрылатых первый княже и воевода Небесных Сил – Херувимов и Серафимов, буди нам помощник во всех бедах, в скорбях, в печалях, в пустыни и на морях тихое пристанище!

О Господень Великий Архангеле Михаиле! Избави нас от всякия прелести диавольския, егда услышишь нас, грешных, молящихся тебе и призывающих имя твое святое.

Ускори нам на помощь и побори всех, противящихся нам, силою Честнаго и Животворящего Креста Господня, молитвами Пресвятые Богородицы, молитвами святых апостолов, святителя чудотворца Николая, Андрея, Христа ради юродивого, святаго пророка Илии, и всех святых великомучеников: Никиты и Евстафия, и всех преподобных отцев наших, от века Богу угодивших и всех святых Небесных Сил.

О Господень Великий Архангеле Михаиле! Помози нам, грешным (имена), избави нас от труса, потопа, огня, меча и напрасныя смерти, и от всякого зла, от врага льстивого, от бури наносимой, от лукавого избави навсегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.