Не боюсь ворога, а від неї почути "ні" боюсь: захисник Діанов розповів, кого все життя кохає
Український військовий, захисник Маріуполя Михайло Діанов розповів, що досі кохає колишню дружину Ольгу. Вони розлучилися 12 років тому.
Про це він розповів в інтерв'ю журналісту Олексію Суханову на Youtube.
Чому Діанов розлучився з дружиною
За його словами, він сам винен у розлученні. А його колишня дружина - чудова жінка. До того ж військовий досі любить Ольгу, однак боїться, що вона не захоче відновити стосунки.
Захисник Маріуполя додав, що після розлучення не знаходив собі місця. Зокрема, почути зараз відмову від неї - це ніби вдруге розлучитися. Тому він вважає, що краще зараз не запитувати.
"Я однолюб. Але ми разом не будемо, тому що ми різні. Я її люблю. Я боюся їй зробити пропозицію. Я боюся почути "ні". Я не боюсь ворога, не боюсь бійки, а ось від неї почути "ні" боюсь", - сказав Діанов.
Михайло Данов розповів про розлучення з дружиною (скрін)
Також він зазначив, що коли повернувся з полону, то залицятися до нього почали навіть давні знайомі, які колись не відповідали взаємністю. Однак, тепер взаємністю не відповідає вже сам Михайло.
Додамо, що Михайла Діанова та 214 інших бійців звільнили з російського полону 21 вересня.
Нещодавно ми повідомляли, що захисник "Азовсталі" Діанов оплатив герою Бахмута протезування в США.
Також військовий передав зібрані йому гроші дітям загиблих захисників "Азовсталі".