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Не боюсь ворога, а від неї почути "ні" боюсь: захисник Діанов розповів, кого все життя кохає

Новость на русском →
Середа 04 січня 2023 16:20
Не боюсь ворога, а від неї почути "ні" боюсь: захисник Діанов розповів, кого все життя кохає Михайло Діанов розповів про колишню дружину (скрін з відео)
Автор: Тетяна Самарук

Український військовий, захисник Маріуполя Михайло Діанов розповів, що досі кохає колишню дружину Ольгу. Вони розлучилися 12 років тому.

Про це він розповів в інтерв'ю журналісту Олексію Суханову на Youtube.

Чому Діанов розлучився з дружиною

За його словами, він сам винен у розлученні. А його колишня дружина - чудова жінка. До того ж військовий досі любить Ольгу, однак боїться, що вона не захоче відновити стосунки.

Захисник Маріуполя додав, що після розлучення не знаходив собі місця. Зокрема, почути зараз відмову від неї - це ніби вдруге розлучитися. Тому він вважає, що краще зараз не запитувати.

"Я однолюб. Але ми разом не будемо, тому що ми різні. Я її люблю. Я боюся їй зробити пропозицію. Я боюся почути "ні". Я не боюсь ворога, не боюсь бійки, а ось від неї почути "ні" боюсь", - сказав Діанов.

Не боюсь ворога, а від неї почути &quot;ні&quot; боюсь: захисник Діанов розповів, кого все життя кохаєМихайло Данов розповів про розлучення з дружиною (скрін)

Також він зазначив, що коли повернувся з полону, то залицятися до нього почали навіть давні знайомі, які колись не відповідали взаємністю. Однак, тепер взаємністю не відповідає вже сам Михайло.

Додамо, що Михайла Діанова та 214 інших бійців звільнили з російського полону 21 вересня.

Нещодавно ми повідомляли, що захисник "Азовсталі" Діанов оплатив герою Бахмута протезування в США.

Також військовий передав зібрані йому гроші дітям загиблих захисників "Азовсталі".

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Азовсталь Азовці Михайло Діанов