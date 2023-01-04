Не боюсь ворога, а від неї почути "ні" боюсь: захисник Діанов розповів, кого все життя кохає

Про це він розповів в інтерв'ю журналісту Олексію Суханову на Youtube.

Чому Діанов розлучився з дружиною

За його словами, він сам винен у розлученні. А його колишня дружина - чудова жінка. До того ж військовий досі любить Ольгу, однак боїться, що вона не захоче відновити стосунки.

Захисник Маріуполя додав, що після розлучення не знаходив собі місця. Зокрема, почути зараз відмову від неї - це ніби вдруге розлучитися. Тому він вважає, що краще зараз не запитувати.

"Я однолюб. Але ми разом не будемо, тому що ми різні. Я її люблю. Я боюся їй зробити пропозицію. Я боюся почути "ні". Я не боюсь ворога, не боюсь бійки, а ось від неї почути "ні" боюсь", - сказав Діанов.

Михайло Данов розповів про розлучення з дружиною (скрін)

Також він зазначив, що коли повернувся з полону, то залицятися до нього почали навіть давні знайомі, які колись не відповідали взаємністю. Однак, тепер взаємністю не відповідає вже сам Михайло.

Додамо, що Михайла Діанова та 214 інших бійців звільнили з російського полону 21 вересня.