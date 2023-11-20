Михайлів день за старим календарем: традиції, заборони та прикмети цього свята

21 листопада за старим церковним календарем в Україні відзначають Собор Архістратига Михаїла, або по-простому Михайлів день. За новоюліанським календарем це свято перенесли на 8 листопада.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, які існують традиції, прикмети та заборони в цей день.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія.
У давнину існував такий звичай як частування дворовика. Його вважають молодшим братом домовика, і він нібито доглядає за господарством.
Дворовика намагаються задобрити, щоб він залишився жити у дворі й не прислав замість себе лихого. Для цього господарі спочатку говорили спеціальні слова, а потім проводили дьогтем смуга, за яку дворовик нібито не може вийти.
На Поліссі з Михайловим днем пов'язане інше поминальне свято, яке називається Михайлівські діди.
Замість цього можна сходити до церкви, а також накрити стіл і запросити гостей. Вірування каже, що чим більше в домі гостей, тим заможнішим буде рік.
Ходить й інша легенда: чим більше різноманітних страв буде на столі, тим задоволенішим буде архістратиг.
О, Великий Михайло Архангеле, допоможи мені грішному рабу твоєму (ім'я), визволи мене від страху, потопу, вогню, меча і ворога улесливого, від бурі, від навали і від лукавого. Визволи мене, раба твого (ім'я), великий Архангеле Михаїле, завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Господи Боже Великий Царю, Безначальний! Пошли, Господи, Архангела твого Михаїла на допомогу рабу твоєму (ім'я) відведи мене від ворогів моїх видимих і невидимих. О, Господній Михаїле Архангеле! демонів нищівнику: заборони всім ворогам, що борються зі мною, створи їх, яко вівці і розтрощи їх, яко прах перед лицем вітру. О, Господній Великий Архангеле Михаїле!
Раніше ми розповідали, коли відзначати найпопулярніші дні ангела за новим церковним календарем.
А ще ми детально пояснювали, чому Україна перейшла на новоюліанський календар і чи не пов'язаний він з РПЦ.