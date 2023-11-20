Михайлов день по старому календарю: традиции, запреты и приметы этого праздника

21 ноября по старому церковному календарю в Украине отмечают Собор Архистратига Михаила, или по-простому Михайлов день. По новоюлианскому календарю этот праздник перенесли на 8 ноября.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие существуют традиции, приметы и запреты в этот день.
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.
В древности существовал такой обычай как угощение дворовика. Его считают младшим братом домового, и он якобы ухаживает за хозяйством.
Дворовика пытаются задобрить, чтобы он остался жить во дворе и не прислал вместо себя злого. Для этого хозяева сначала говорили специальные слова, а затем проводили дегтем полосу, за которую дворовик якобы не может выйти.
На Полесье с днем Михайла связан другой поминальный праздник, который называется Михайловские деды.
Вместо этого можно сходить в церковь, а также накрыть стол и пригласить гостей. Верование говорит, что чем больше в доме гостей, тем богаче будет год.
Ходит и другая легенда: чем больше разнообразных блюд будет на столе, тем более довольным будет архистратиг.
О, Великий Михаил Архангел, помоги мне грешному рабу твоему (имя), избави мя от труса, потопа, огня, меча и врага льстивого, от бури, от нашествия и от лукавого. Избави мя, раба твоего (имя), великий Архангеле Михаиле, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Господи Боже Великий Царь, Безначальный! Пошли, Господи, Архангела Твоего Михаила на помощь рабу Твоему (имя) изъяти мя от враг моих видимых и невидимых. О, Господень Михаиле Архангеле! демонов сокрушителю: запрети всем врагам борющимся со мною, сотвори их, яко овцы и сокруши их, яко прах пред лицем ветра. О, Господень Великий Архангеле Михаиле!
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