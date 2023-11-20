Михайлів день за старим календарем: традиції, заборони та прикмети цього свята

21 листопада за старим церковним календарем в Україні відзначають Собор Архістратига Михаїла, або по-простому Михайлів день. За новоюліанським календарем це свято перенесли на 8 листопада.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, які існують традиції, прикмети та заборони в цей день.

Звичаї Михайлового дня

У давнину існував такий звичай як частування дворовика. Його вважають молодшим братом домовика, і він нібито доглядає за господарством.

Дворовика намагаються задобрити, щоб він залишився жити у дворі й не прислав замість себе лихого. Для цього господарі спочатку говорили спеціальні слова, а потім проводили дьогтем смуга, за яку дворовик нібито не може вийти.

На Поліссі з Михайловим днем пов'язане інше поминальне свято, яке називається Михайлівські діди.

Що не можна робити

Не можна рубати сокирою чи різати ножем

Заборонено ткати, щоб Михайло не образився

Варто відкласти тяжку роботу

Замість цього можна сходити до церкви, а також накрити стіл і запросити гостей. Вірування каже, що чим більше в домі гостей, тим заможнішим буде рік.

Ходить й інша легенда: чим більше різноманітних страв буде на столі, тим задоволенішим буде архістратиг.

Приказки та прикмети

З Михайлова дня зима стоїть, земля мерзне.

З дня Михайла Архангела зима морози кує.

З Архистратига Михаїла худобу заганяють на зимовий корм.

Якщо Михайло в снігу, то і Великдень в снігу, а ні - то й ні.

Молитва в цей день

Молитва на захист від бід:

О, Великий Михайло Архангеле, допоможи мені грішному рабу твоєму (ім'я), визволи мене від страху, потопу, вогню, меча і ворога улесливого, від бурі, від навали і від лукавого. Визволи мене, раба твого (ім'я), великий Архангеле Михаїле, завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва на захист від ворогів:

Господи Боже Великий Царю, Безначальний! Пошли, Господи, Архангела твого Михаїла на допомогу рабу твоєму (ім'я) відведи мене від ворогів моїх видимих і невидимих. О, Господній Михаїле Архангеле! демонів нищівнику: заборони всім ворогам, що борються зі мною, створи їх, яко вівці і розтрощи їх, яко прах перед лицем вітру. О, Господній Великий Архангеле Михаїле!