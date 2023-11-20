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Михайлів день за старим календарем: традиції, заборони та прикмети цього свята

Україна, Понеділок 20 листопада 2023 20:32
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Михайлів день за старим календарем: традиції, заборони та прикмети цього свята Собор Архістратига Михайла (фото: УНІАН)
Автор: Юлія Гаюк

21 листопада за старим церковним календарем в Україні відзначають Собор Архістратига Михаїла, або по-простому Михайлів день. За новоюліанським календарем це свято перенесли на 8 листопада.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, які існують традиції, прикмети та заборони в цей день.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія.

Звичаї Михайлового дня

У давнину існував такий звичай як частування дворовика. Його вважають молодшим братом домовика, і він нібито доглядає за господарством.

Дворовика намагаються задобрити, щоб він залишився жити у дворі й не прислав замість себе лихого. Для цього господарі спочатку говорили спеціальні слова, а потім проводили дьогтем смуга, за яку дворовик нібито не може вийти.

На Поліссі з Михайловим днем пов'язане інше поминальне свято, яке називається Михайлівські діди.

Що не можна робити

  • Не можна рубати сокирою чи різати ножем
  • Заборонено ткати, щоб Михайло не образився
  • Варто відкласти тяжку роботу

Замість цього можна сходити до церкви, а також накрити стіл і запросити гостей. Вірування каже, що чим більше в домі гостей, тим заможнішим буде рік.

Ходить й інша легенда: чим більше різноманітних страв буде на столі, тим задоволенішим буде архістратиг.

Приказки та прикмети

  • З Михайлова дня зима стоїть, земля мерзне.
  • З дня Михайла Архангела зима морози кує.
  • З Архистратига Михаїла худобу заганяють на зимовий корм.
  • Якщо Михайло в снігу, то і Великдень в снігу, а ні - то й ні.

Молитва в цей день

  • Молитва на захист від бід:

О, Великий Михайло Архангеле, допоможи мені грішному рабу твоєму (ім'я), визволи мене від страху, потопу, вогню, меча і ворога улесливого, від бурі, від навали і від лукавого. Визволи мене, раба твого (ім'я), великий Архангеле Михаїле, завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

  • Молитва на захист від ворогів:

Господи Боже Великий Царю, Безначальний! Пошли, Господи, Архангела твого Михаїла на допомогу рабу твоєму (ім'я) відведи мене від ворогів моїх видимих і невидимих. О, Господній Михаїле Архангеле! демонів нищівнику: заборони всім ворогам, що борються зі мною, створи їх, яко вівці і розтрощи їх, яко прах перед лицем вітру. О, Господній Великий Архангеле Михаїле!

Раніше ми розповідали, коли відзначати найпопулярніші дні ангела за новим церковним календарем.

А ще ми детально пояснювали, чому Україна перейшла на новоюліанський календар і чи не пов'язаний він з РПЦ.

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свято в Україні Михайлов день