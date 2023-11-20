Михайлов день по старому календарю: традиции, запреты и приметы этого праздника

21 ноября по старому церковному календарю в Украине отмечают Собор Архистратига Михаила, или по-простому Михайлов день. По новоюлианскому календарю этот праздник перенесли на 8 ноября.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие существуют традиции, приметы и запреты в этот день.

Обычаи Михайлова дня

В древности существовал такой обычай как угощение дворовика. Его считают младшим братом домового, и он якобы ухаживает за хозяйством.

Дворовика пытаются задобрить, чтобы он остался жить во дворе и не прислал вместо себя злого. Для этого хозяева сначала говорили специальные слова, а затем проводили дегтем полосу, за которую дворовик якобы не может выйти.

На Полесье с днем Михайла связан другой поминальный праздник, который называется Михайловские деды.

Что нельзя делать

Нельзя рубить топором или резать ножом

Запрещено ткать, чтобы Михаил не обиделся

Следует отложить тяжелую работу

Вместо этого можно сходить в церковь, а также накрыть стол и пригласить гостей. Верование говорит, что чем больше в доме гостей, тем богаче будет год.

Ходит и другая легенда: чем больше разнообразных блюд будет на столе, тем более довольным будет архистратиг.

Поговорки и приметы

С Михайлова дня зима стоит, земля мерзнет.

Со дня Михаила Архангела зима морозы кует.

Из Архистратига Михаила скот загоняют на зимний корм.

Если Михаил в снегу, то и Пасха в снегу, а нет - то и нет.

Молитва в этот день

Молитва в защиту от бед:

О, Великий Михаил Архангел, помоги мне грешному рабу твоему (имя), избави мя от труса, потопа, огня, меча и врага льстивого, от бури, от нашествия и от лукавого. Избави мя, раба твоего (имя), великий Архангеле Михаиле, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва в защиту от врагов:

Господи Боже Великий Царь, Безначальный! Пошли, Господи, Архангела Твоего Михаила на помощь рабу Твоему (имя) изъяти мя от враг моих видимых и невидимых. О, Господень Михаиле Архангеле! демонов сокрушителю: запрети всем врагам борющимся со мною, сотвори их, яко овцы и сокруши их, яко прах пред лицем ветра. О, Господень Великий Архангеле Михаиле!