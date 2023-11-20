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Михайлов день по старому календарю: традиции, запреты и приметы этого праздника

Украина, Понедельник 20 ноября 2023 20:32
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Михайлов день по старому календарю: традиции, запреты и приметы этого праздника Собор Архистратига Михаила (фото: УНИАН)
Автор: Юлия Гаюк

21 ноября по старому церковному календарю в Украине отмечают Собор Архистратига Михаила, или по-простому Михайлов день. По новоюлианскому календарю этот праздник перенесли на 8 ноября.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие существуют традиции, приметы и запреты в этот день.

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.

Обычаи Михайлова дня

В древности существовал такой обычай как угощение дворовика. Его считают младшим братом домового, и он якобы ухаживает за хозяйством.

Дворовика пытаются задобрить, чтобы он остался жить во дворе и не прислал вместо себя злого. Для этого хозяева сначала говорили специальные слова, а затем проводили дегтем полосу, за которую дворовик якобы не может выйти.

На Полесье с днем Михайла связан другой поминальный праздник, который называется Михайловские деды.

Что нельзя делать

  • Нельзя рубить топором или резать ножом
  • Запрещено ткать, чтобы Михаил не обиделся
  • Следует отложить тяжелую работу

Вместо этого можно сходить в церковь, а также накрыть стол и пригласить гостей. Верование говорит, что чем больше в доме гостей, тем богаче будет год.

Ходит и другая легенда: чем больше разнообразных блюд будет на столе, тем более довольным будет архистратиг.

Поговорки и приметы

  • С Михайлова дня зима стоит, земля мерзнет.
  • Со дня Михаила Архангела зима морозы кует.
  • Из Архистратига Михаила скот загоняют на зимний корм.
  • Если Михаил в снегу, то и Пасха в снегу, а нет - то и нет.

Молитва в этот день

  • Молитва в защиту от бед:

О, Великий Михаил Архангел, помоги мне грешному рабу твоему (имя), избави мя от труса, потопа, огня, меча и врага льстивого, от бури, от нашествия и от лукавого. Избави мя, раба твоего (имя), великий Архангеле Михаиле, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

  • Молитва в защиту от врагов:

Господи Боже Великий Царь, Безначальный! Пошли, Господи, Архангела Твоего Михаила на помощь рабу Твоему (имя) изъяти мя от враг моих видимых и невидимых. О, Господень Михаиле Архангеле! демонов сокрушителю: запрети всем врагам борющимся со мною, сотвори их, яко овцы и сокруши их, яко прах пред лицем ветра. О, Господень Великий Архангеле Михаиле!

Раньше мы рассказывали, когда отмечать самые популярные дни ангела по новому церковному календарю.

А еще мы подробно объясняли, почему Украина перешла на новоюлианский календарь и не связан ли он с РПЦ.

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свято в Україні Михайлов день