Михайлів день 2022: що суворо заборонено, а що треба зробити у свято

21 листопада 2022 року відзначається свято Собор Архістратига Михаїла - на честь захисника небесних сил і покровителя Києва. В народі свято іменують Михайлів день, або ж "Михайлівські відлиги", "Михайлівські грязі". Адже часто саме в цей день починалися відлиги і дороги відтавали.
Що можна і не можна робити, традиції, іменинники - читайте нижче в матеріалі Styler.
Також 21 листопада за православним календарем Ввеедення у храм Пресвятої Діви Марії.
Це одне з великих християнських Богородичних свят, встановлене на честь події приведення пресвятої Богородиці своїми батьками в Єрусалимський храм для присвячення Богу.
Колись в цей день старалися допомагати людям або займатися благодійністю. Також день вдалий для вирішення будь-яких сімейних проблем.
Сьогодня треба накрити святковий стіл, запросити гостей або ж самим сходити в гості. 21 листопада випікали хліб і пироги, пригощалися пивом і медовухою, а також ставили на стіл м'ясні страви.
За старих часів день Архістратига Михаїла відзначали цілий тиждень, а потім починали дотримуватися Різдвяного поста, який починається з 28 листопада.
В цей день краще мислити позитивно і сходити до церкви, щоб помолитися за здоров'я для рідних.
Гавриїл, Михайло, Павло, Рафаель, Марта та Марфа
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