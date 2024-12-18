Скандальний танцюрист Полунін, який набив на грудях тату Путіна, втік з РФ
Артист балету та великий фанат Росії Сергій Полунін, який витатуював у себе на тілі зображення Путіна, повідомив, що покидає РФ.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram путиніста.
Так, Полунін, який родом з Херсона, оголосив, що "свій час у Росії минув" і він виконав "свою місію".
"Душа не дома. Дякую за все, що зробила для мене Росія. Приходить час і душа почувається не там, де має бути. Давно мій час у Росії закінчився начебто зараз я свою місію тут виконав. Росія стала для мене домом на багато років величезну допомогу мені надали. Все, що мені потрібно і навіть більше мені дали", - написав зрадник.
Зі слів артиста, він не знає, куди саме поїде зі своєю родиною, але точно туди, де "душа була б спокійна і на своєму місці".
Сергій Полунін (фото: instagram.com/poluninink)
Хто такий Сергій Полунін
Сергій Полунін народився в українському Херсоні. Спочатку здобував освіту в Київському хореографічному училищі, а у 2003-му виїхав до Лондона, де навчався, а потім працював у трупі Лондонського Королівського балету.
У 2017 році Полунін отримав паспорт Сербії, а рік потому, після анексії Криму - громадянство Росії.
Сергій Полунін (фото: instagram.com/poluninink)
У різні роки зрадник танцював на сценах Великого театру, Московського Музичного театру імені Станіславського і Немировича-Данченка. А 2020 року очолив Севастопольський держтеатр опери та балету.
Полунін відкрито підтримував російське керівництво і неодноразово висловлював підтримку Путіну. Ба більше, на грудях путініста є велике татуювання з портретом диктатора.
Сергій Полунін (фото: instagram.com/poluninink)
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