Михалок спел в госпитале для украинских бойцов: Слава Украине, живе Беларусь! (видео)

В День Независимости президент Украины Владимир Зеленский со своей супругой Еленой, а также со знаменитым артистом Сергеем Михалком проведали в Киеве военных в Главном военном клиническом госпитале. Сергей Михалок спел украинским бойцам песню.

Стоит отметить, что лидер группы "Ляпис 98" 24 августа получил звание заслуженного артиста Украины. Сергей Михалок вместе с музыкантами исполнил для украинских бойцов "Воины света" и вручил военным подарки.

"Мы написали песню, которая стала неофициальным гимном Майдана. В Украине сегодня день Независимости, а в нашей стране сейчас люди борются и поют такие же песни. Надеемся, что вы все поправитесь. И вы будете жить, как и мы, в мирной прекрасной стране", - сказал Сергей Михалок украинским бойцам.

Свобода приходит нагая

Бросая на сердце цветы,

И мы, с нею в ногу шагая,

Беседуем с небом на "ты".

Мы, воины, строго ударим

Рукой по суровым щитам:

Да будет народ государем

Всегда, навсегда, здесь и там!

В конце своего выступления Сергей Михалок сказал: "Слава Украине, живе Беларусь, Героям Слава!"

Сергей Михалок спел для украинских бойцов в госпитале

Напомним, ранее мы писали о том, что Сергей Михалок на концерте в Одессе резко высказался о событиях в Беларуси.

А также рассказывали о том, что Сергей Михалок получил от Зеленского Заслуженного артиста.