Михалок избил фаната прямо на сцене во время концерта в Полтаве (видео)

Сергей Михалок, лидер групп "Ляпис 98" и Brutto, во время концерта в Полтаве избил одного из слушателей прямо на сцене.

Кроме того, артист предложил мужчине что-нибудь сыграть, поскольку тот его об этом долго просил. В итоге Михалок разбил ему нос, после чего мужчину унесли под руки. После инцидента он продолжил свое выступление.

По словам зрителей, музыкант выступал с коллективом "Ляпис 98" и повздорил с подвыпившим мужчиной с первого ряда. Михалок позвал его на сцену и потребовал показать билет.

Напомним, в Николаеве контролера избил пассажир военной форме с железным прутом в руке. В данное время мужчина госпитализирован в больницу с сотрясением мозга.

Пострадавший заявление в полицию решил не писать, поскольку считает, что нападавшего все-равно не найдут. Что стало причиной агрессивного поведения мужчины - неизвестно.

Мы также писали о том, что в Киеве пьяный мужчина сломал нос 14-летнему подростку на улице. Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы около 20:00.

Мама школьника рассказала, что сын гулял на улице с друзьями, как внезапно к нему подошел мужчина лет 50-ти и ударил в нос. Дети сразу же вызвали полицию, но хулиган вместе со своими друзьями скрылся с места инцидента.