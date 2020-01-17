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Михайлу Жванецькому діагностували рак: лікарі дали прогноз

STYLERПерсони    17.01.2020 - 17:15
Михайлу Жванецькому діагностували рак: лікарі дали прогноз
Михайло Жванецький (фото: kino-teatr.ru)

Михайло Жванецький активно бореться з раком, про який він дізнався зовсім недавно

Михайло Жванецький хворий на рак. Про діагноз знаменитий сатирик дізнався ще до Нового року, після чого відправився на батьківщину в Одесу, а відразу після повернення його відправили до лікарні. Про це повідомляють росЗМІ.

85-річний народний артист України був госпіталізований до лікарні Управління справами президента, для того щоб негайно почати лікування.

Який саме вид онкології у гумориста, не повідомляється, відомо лише, що це не найагресивніша форма раку. Лікарі дають сприятливий прогноз - медики сподіваються, що незабаром їм вдасться стабілізувати стан артиста.

Повідомляється також, що Жванецького часто відвідує дружина Наталя, яка молодша за сатирика на 32 роки. Крім того, відомо, що артист багато прогулюється коридорами закладу.

"Він досить активний, хоча всім помітно пригнічений настрій", - сказано в повідомленні ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що народний артист України Михайло Жванецький знявся у фільмі "Одеський пароплав", який був зроблений за замовленням пропагандистського "Росія 1", а головні ролі в картині виконали фанати "руського міра" Федір Добронравов і Михайло Пореченков.

Нагадаємо, що в лютому 2019 року президент Росії Володимир Путін вручив Жванецькому орден "За заслуги перед Вітчизною" ІІІ ступеня.

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