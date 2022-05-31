Михаил Поплавский подарил дорогое оборудование для Института сердца

"Выражаем нашу благодарность Михаилу Поплавскому за гуманитарную помощь в виде 8 кардиомониторов Mindray EPM-15 с центральной станцией для диагностики и лечения пациентов с острыми инфарктами и раненых в результате военной агрессии россии против Украины", - отмечено в посте на странице Института.

Директор Института сердца, кардиохирург Борис Тодуров отметил, что восемь реанимационных кардиомониторов уже установлены вместе с центральной станцией в отделении острого коронарного синдрома и инфаркта.

"С их помощью мы спасаем жизнь наших пациентов. Это дорогой подарок в наше время, мы это очень ценим", - добавил Тодуров.

Также Тодуров в благодарственном письме Михаилу Поплавскому отметил, что в это сверхсложное для Украины время такая поддержка является очень важной учреждению, как объекту критической инфраструктуры, которая продолжает оказывать медицинскую помощь в условиях военного положения, в том числе и пострадавшим в результате вооруженной агрессии россии против Украины для организации предоставления услуг в сфере здравоохранения, которые крайне необходимы в настоящее время.

"В это сверхсложное для Украины время, когда десятки тысяч жителей подверглись смертоносным бомбардировкам со стороны россии и пострадали, разрушена инфраструктура городов страны, культурные и исторические памятники уничтожены, повреждены и разрушены учреждения здравоохранения - поддержка и помощь для украинцев очень важна и необходима. Оказывая помощь, вы даруете не просто материальные ценности, а даете надежду, что вместе мы преодолеем какие-либо невзгоды. Мы благодарим вас за помощь и поддержку, за то, что оказались рядом в нужный момент", - говорится в официальном письме.

Ректор уверен, что в условиях войны общество должно быть единым как никогда и вместе бороться на всех фронтах - политическом, военном, медицинском, образовательном, культурном и других.

Многие сотрудники, преподаватели и студенты вуза с первых дней войны записались в ряды терробороны, вступили в ВСУ. Университет культуры перечислил для армии миллион гривен. Поплавский от себя лично передал ВСУ - автомобили, тепловизоры, цифровые радиостанции Motorola и т.д.