Михайло Поплавський подарував дороге обладнання для Інституту серця

"Висловлюємо нашу подяку Михайлу Поплавському за гуманітарну допомогу у вигляді 8 кардіомоніторів Mindray EPM-15 з центральною станцією для діагностики та лікування пацієнтів з гострими інфарктами і поранених в результаті військової агресії Росії проти України", - зазначено в пості на сторінці Інституту.

Директор Інституту серця, кардіохірург Борис Тодуров зазначив, що вісім реанімаційних кардіомоніторів вже встановлені разом з центральною станцією у відділенні гострого коронарного синдрому та інфаркту.

"З їх допомогою ми рятуємо життя наших пацієнтів. Це дорогий подарунок у наш час, ми це дуже цінуємо", - додав Тодуров.

Також Тодуров у листі-подяці Михайлу Поплавському зазначив, що в цей надскладний для України час така підтримка є дуже важливою установі, як об’єкту критичної інфраструктури, яка продовжує надавати медичну допомогу в умовах воєнного стану, в тому числі і постраждалим внаслідок збройної агресії Росії проти України для організації надання послуг у сфері охорони здоров’я, які є вкрай необхідним зараз.

"В цей надскладний для України час коли десятки тисяч жителів зазнали смертоносних бомбардувань з боку Росії та постраждали, зруйнована інфраструктура міст країни, культурні та історичні пам'ятки знищені, пошкоджені та зруйновані заклади охорони здоров’я - підтримка та допомога для українців дуже важлива і необхідна. Надаючи допомогу, ви даруєте не просто матеріальні цінності, а даєте надію, що разом ми подолаємо будь-які негаразди. Ми вдячні вам за допомогу та підтримку, за те, що опинилися поруч в потрібний момент", - йдеться в офіційному листі.

Ректор упевнений, що в умовах війни суспільство має бути єдиним як ніколи, і разом боротися на всіх фронтах - політичному, військовому, медичному, освітньому, культурному та інших.

Багато співробітників, викладачів та студентів вишу з перших днів війни записалися до лав тероборони, вступили до ЗСУ. Університет культури перерахував для армії мільйон гривень. А Поплавський від себе особисто передав ЗСУ - автомобілі, тепловізори, цифрові радіостанції Motorola та інше.