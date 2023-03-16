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Міфи про здоров'я серця, які його тільки "вбивають"

Які міфи можуть шкодити серцю (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Підтримка здоров'я серця безсумнівно вкрай важлива для нашого здорового довголіття. Але деякі неправильні уявлення про роботу серцево-судинної системи можуть тільки вбивати нас.

Про це в Instagram розповіла кардіолог Наталія Іванюк.

Міф №1. До 50+ років про проблеми із серцем можна не переживати

Так, ризики серцево-судинних хвороб у літніх людей значно вищі. Але всі вони з чогось починаються.

Проблеми з тиском, холестерином і т. д. - вже давно не "болячки пенсійного віку". Тому рекомендується проходити регулярні огляди у кардіолога, починаючи з 30 років. А якщо у вас є фактори ризику, то й раніше.

Міф №2. Якби у мене був високий тиск, я б обовʼязково це відчув (ла)

Дуже часто артеріальна гіпертензія розвивається безсимптомно, або ж людина просто не надає їй значення. Тому її ще називають "тихою вбивцею". Тож не ігноруйте цей момент - вимірюйте тиск раз на 3 місяці.

Міф №3. "Це в мене не підвищений тиск, а мій робочий"

Це особливо люблять чути кардіологи. Як вже було сказано, гіпертензія далеко не завжди має симптоми. Але серце і судини все одно пошкоджуються.

І в результаті - інфаркт чи інсульт "раптово та без причин". Памʼятайте: все, що вище за 140/90 - не норма і потребує консультації з кардіологом.

Міф №4. У мене проблеми з серцем, його не можна навантажувати спортом

За винятком нещодавно перенесених важких станів, фізичні навантаження навпаки рекомендовані для людей із серцево-судинними хворобами!

Звісно, марафони бігати не варто, але активні прогулянки, неінтенсивні види спорту - так!

Раніше ми писали, як вберегти здоров'я під час переходу на літній час.

Також дізнайтеся, чим небезпечні тромби і чому вони такі підступні.

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