Мифы о здоровье сердца, которые его только "убивают"

Поддержка здоровья сердца несомненно очень важна для нашего здорового долголетия. Но некоторые неправильные представления о работе сердечно-сосудистой системы могут только убивать нас.
Об этом в Instagram рассказала кардиолог Наталья Иванюк.
Да, риски сердечно-сосудистых болезней у пожилых людей значительно выше. Но все они с чего-то начинаются.
Проблемы с давлением, холестерином и т. д. - уже давно не "болячки пенсионного возраста". Поэтому рекомендуется проходить регулярные осмотры у кардиолога, начиная с 30 лет. А если у вас есть факторы риска, то и раньше.
Очень часто артериальная гипертензия развивается бессимптомно, или человек просто не придает ему значения. Поэтому ее еще называют "тихой убийцей". Поэтому не игнорируйте этот момент - измеряйте давление раз в 3 месяца.
Это особенно любят слышать кардиологи. Как уже было сказано, гипертензия далеко не всегда имеет симптомы. Но сердце и сосуды все равно повреждаются.
И в результате - инфаркт или инсульт "внезапно и без причин". Помните: все, что выше 140/90 - не норма и нуждается в консультации с кардиологом.
За исключением недавно перенесенных тяжелых состояний, физические нагрузки наоборот рекомендованы для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями!
Конечно, марафоны бегать не стоит, но активные прогулки, неинтенсивные виды спорта - да!
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