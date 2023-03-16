Мифы о здоровье сердца, которые его только "убивают"

Миф №1. До 50+ лет о проблемах с сердцем можно не переживать

Да, риски сердечно-сосудистых болезней у пожилых людей значительно выше. Но все они с чего-то начинаются.

Проблемы с давлением, холестерином и т. д. - уже давно не "болячки пенсионного возраста". Поэтому рекомендуется проходить регулярные осмотры у кардиолога, начиная с 30 лет. А если у вас есть факторы риска, то и раньше.

Миф №2. Если бы у меня было высокое давление, я бы обязательно это почувствовал (а)

Очень часто артериальная гипертензия развивается бессимптомно, или человек просто не придает ему значения. Поэтому ее еще называют "тихой убийцей". Поэтому не игнорируйте этот момент - измеряйте давление раз в 3 месяца.

Миф №3. "Это у меня не повышенное давление, а мое рабочее"

Это особенно любят слышать кардиологи. Как уже было сказано, гипертензия далеко не всегда имеет симптомы. Но сердце и сосуды все равно повреждаются.

И в результате - инфаркт или инсульт "внезапно и без причин". Помните: все, что выше 140/90 - не норма и нуждается в консультации с кардиологом.

Миф №4. У меня проблемы с сердцем, его нельзя нагружать спортом

За исключением недавно перенесенных тяжелых состояний, физические нагрузки наоборот рекомендованы для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями!

Конечно, марафоны бегать не стоит, но активные прогулки, неинтенсивные виды спорта - да!