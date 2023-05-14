Мифы о беременности, в которые верили наши бабушки. Готовы услышать правду?

Беременность - особенный период в жизни каждой женщины, когда она полна страхами и надеждами. Существует много мифов относительно интересного женского состояния, которые на самом деле не имеют никакого основания.

По форме живота можно определить пол ребенка

Раньше, когда не было УЗИ, наши бабушки пытались наугад определить пол ребенка по форме и размеру живота. Верили, что "острый" живот - к мальчику, а широкий - к девочке.

Но нет никаких доказательств подтверждающих такие догадки, так как на форму живота влияют только размер ребенка и его положение.

Широкие бедра - показатель легких родов

Бедра визуально кажутся широкими из-за большой подвздошной кости - самая высокая часть бедер, но это очень субъективно.

Во время родов важно, чтобы размеры таза женщины соответствовали размерам головки плода.

Кесарево сечение - легкий и безопасный способ родоразрешения

Многие женщины считают, что кесарево сечение - это более легкий и безопасный способ родоразрешения, чем естественные роды, но это не так.

Да, естественные роды - это больно, очень больно. Но кесарево сечение - это операция, имеющая свои риски и возможные осложнения. Это послеоперационный период восстановления, поэтому производиться он должен только по показаниям, а не по желанию.

Частые УЗИ вредят ребенку

Этот миф опровергнут учеными. Абсолютная безопасность УЗИ плода подтверждена многими исследованиями.

Тошнота всю беременность

Говорят, что тошнота может возникнуть после 20 недель и даже быть всю беременность. Но это абсолютный миф. Кроме того, токсикоз на поздних сроках - это ненормально и об этом нужно сообщать своему врачу.