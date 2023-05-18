Міфи про українську вишиванку, які нам нав'язали в СРСР

Червоне - то любов, а чорне - то журба

Принаймні так писав у своєму вірші "Два кольори" Дмитро Павличко, проте вишиванки це аж ніяк не стосується. Насправді чорні сорочки вперше з'явилися в Тернопільській області в Борщівському районі, де люди розводили чорних овець. Такий одяг не втрачає колір з часом, на відміну від фарбованих матеріалів.

На українській вишиванці завжди зображують квіти

Насправді вишиванка є досить мінімалістичним елементом вбрання, а цілі вишиті букети з'явилися у 20 столітті з розвитком промисловості. Цікаво, що чим старшою ставала жінка, тим менше вишивки було на її одязі. Таким чином після 60 років жінка мала право одягти багато вишиту сорочку лише двічі на рік - на Різдво та Великдень.

Вишиванки вдягали лише на свята

Наші предки носили сорочки повсякденно. Єдине, що кожна з них мала своє призначення. Наприклад, жінки щодня могли носити довгі сорочки трохи вище п’ят із широким поясом та хусткою, а чоловіки - сорочки до колін з вовняним поясом або ременем. Така буденна робоча сорочка називалася "хлоп'янка".

Вишиті сорочки часто носили в повсякденні (фото: історичні архіви)

Була також святкова або недільна сорочка, коли потрібно було йти до церкви. Такий одяг був стримано прикрашений і доповнений дукачами, тобто намистом.

Біла вишивка - задоволення для бідних

Білі нитки - далеко не про бідність, а навпаки про пишність та ошатність. Біла вишивка вважається найдавнішою. Іноді можна побачити настільки густу вишивку, що здається, ніби це суцільне мереживо. Тому такі речі були дуже цінними та дорогими.

Українська та російська вишиванки є схожими

Російська сорочка називається "косоворотка" та має геть інший орнамент і сенс. Насамперед розріз у косоворотки збоку, а не посередині. А вишивка наноситься лише на лівий бік сорочки та може бути вертикальною або косою смужкою. До того ж перші ознаки вишиванок в Україні приписують добі енеоліту, а в Московії косоворотки з’явилися лише у 15 столітті.

Російська косоворотка в порівнянні з вишиванкою

Виготовленням вишиванки займалися лише жінки

Здебільшого ткацтвом і шиттям займалися справді жінки. Але в деяких регіонах це ремесло любили й чоловіки. Зокрема, про це пише дослідник та інженер Еріх Кольбенгаєр: "Ткацькими домашніми роботами займається в Русинів і Румунів на Буковині майже виключно жіноцтво і рідко коли бувають мущини, що вишивають або тчуть".

У СРСР було заборонено носити вишиванки

Попри бажання творців тоталітаризму знищити українське та зросійщити його, вишиванку в Союзі не забороняли носити. Однак це було своєрідним порушенням негласних корпоративних норм радянської культури. У 1950-х вишиванку носив навіть Хрущов, а от за Брєжнєва національну сорочку приписали до ознак дисидентів і повністю заборонили.

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