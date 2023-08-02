Міфи про грудне вигодовування, які шкодять дитині і мамі. Ось що насправді треба знати

У світі проходить міжнародний тиждень висвітлення теми грудного вигодовування. Лікарі у цей період спростовують найпоширеніші міфи про грудне молоко та обмеження, які діють для мам. Деякі помилкові твердження про вигодовування настільки поширились у суспільстві, що багато жінок досі у них вірять. А це шкодить і їм, і малечі.
Про те, що треба знати про грудне вигодовування, розповіли на медичній сторінці Uahealth в Instagram.
Насправді можна їсти все, що жінка захоче. Лікарі радять їсти новий продукт вранці у невеликій кількості, щоб відстежити реакцію дитини. Якщо підозрюєте, що в малюка алергічна реакція через ваше харчування - відмовтесь від продукту і подивіться, чи стане дитині краще.
Пам'ятайте, що грудне молоко утворюється із крові та лімфи, а не із вмісту шлунку. Тому можна їсти навіть піцу і червоні овочі.
Американська академія педіатрії вважає, що кава сумісна з грудним вигодовуванням. 1-2 чашки в день - норма для мами і дитини. Але пам'ятайте, що кофеїн також міститься і в шоколаді, тому балансуйте кількість цієї речовини у вашому раціоні.
Часто у жінок із маленькими та плоскими грудьми виникає питання, чи зможуть вони вигодовувати свою дитину молоком. Медики ж запевняють, що форма і розмір не впливають на процес лактації.
Насправді ці процеси не пов'язані, бо кольки це окремий фізіологічний процес дозрівання шлунково-кишкового тракту у дитини. Харчування мами на нього взагалі не впливає.
Весь алкоголь потрапляє у кров, але американські рекомендації кажуть, що випити 100-140 мл вина (12% алкоголю) можна, але годувати дитину можна не раніше ніж через дві години після випитого бокала. Або ж треба зцідити молоко до того, як випили вино і погодувати дитину. Втім все ж таки лікарі радять утриматися від вживання алкоголю.
Норма калорій для мами, яка годує грудьми на 300-500 калорій на добу вища, ніж та, яку вона споживала до вагітності. Тому жінки можуть їсти більше смаколиків, але точно не за двох.
Потрібно дотримуватись водного балансу, але не пити забагато, адже кількість молока не залежить від випитої води.
Раніше ми розповідали про те, чи можна вмикати немовлятам кондиціонер.
Читайте також про те, як вибрати зубну пасту для дитини.