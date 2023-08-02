Мифы о грудном вскармливании, которые вредят ребенку и маме. Вот что на самом деле нужно знать

В мире проходит международная неделя освещение темы грудного вскармливания. Врачи в этот период развенчивают самые распространенные мифы о грудном молоке и ограничениях, действующих для мам. Некоторые ошибочные утверждения о вскармливании настолько распространились в обществе, что многие женщины до сих пор в них верят. А это вредит и им, и малышам.
О том, что нужно знать о грудном вскармливании, рассказали на медицинской странице Uahealth в Instagram.
На самом деле, можно есть все, что женщина захочет. Врачи советуют есть новый продукт утром в небольшом количестве, чтобы отследить реакцию ребенка. Если подозреваете, что у малыша аллергическая реакция из-за вашего питания - откажитесь от продукта и посмотрите, станет ли ребенку лучше.
Помните, что грудное молоко образуется из крови и лимфы, а не из содержимого желудка. Поэтому можно есть даже пиццу и красные овощи.
Американская академия педиатрии считает, что кофе совместим с грудным вскармливанием. 1-2 чашки в день - норма для мамы и ребенка. Но помните, что кофеин также содержится и в шоколаде, потому балансируйте количество этого вещества в вашем рационе.
Часто у женщин с маленькой и плоской грудью возникает вопрос, смогут ли они вскармливать своего ребенка молоком. Медики уверяют, что форма и размер не влияют на процесс лактации.
На самом деле эти процессы не связаны, поскольку это отдельный физиологический процесс созревания желудочно-кишечного тракта у ребенка. Питание мамы на него вообще не влияет.
Весь алкоголь попадает в кровь, но американские рекомендации говорят, что выпить 100-140 мл вина (12% алкоголя) можно, но кормить ребенка можно не раньше, чем через два часа после выпитого бокала. Или надо сцедить молоко до того, как выпили вино и покормить ребенка. Однако, все же врачи советуют воздержаться от употребления алкоголя.
Норма калорий для кормящей мамы на 300-500 калорий в сутки выше, чем та, которую она употребляла до беременности. Поэтому женщины могут есть больше вкусняшек, но точно не за двоих.
Нужно соблюдать водный баланс, но не пить слишком много, ведь количество молока не зависит от выпитой воды.
Раньше мы рассказывали о том, можно ли включать младенцам кондиционер.
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