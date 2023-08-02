Міфи про грудне вигодовування, які шкодять дитині і мамі. Ось що насправді треба знати

У світі проходить міжнародний тиждень висвітлення теми грудного вигодовування. Лікарі у цей період спростовують найпоширеніші міфи про грудне молоко та обмеження, які діють для мам. Деякі помилкові твердження про вигодовування настільки поширились у суспільстві, що багато жінок досі у них вірять. А це шкодить і їм, і малечі.

Про те, що треба знати про грудне вигодовування, розповіли на медичній сторінці Uahealth в Instagram .

Чи треба дотримуватися парової дієти

Насправді можна їсти все, що жінка захоче. Лікарі радять їсти новий продукт вранці у невеликій кількості, щоб відстежити реакцію дитини. Якщо підозрюєте, що в малюка алергічна реакція через ваше харчування - відмовтесь від продукту і подивіться, чи стане дитині краще.

Пам'ятайте, що грудне молоко утворюється із крові та лімфи, а не із вмісту шлунку. Тому можна їсти навіть піцу і червоні овочі.

Чи можна пити каву

Американська академія педіатрії вважає, що кава сумісна з грудним вигодовуванням. 1-2 чашки в день - норма для мами і дитини. Але пам'ятайте, що кофеїн також міститься і в шоколаді, тому балансуйте кількість цієї речовини у вашому раціоні.

Чи впливає форма і розмір грудей на здатність вигодовування

Часто у жінок із маленькими та плоскими грудьми виникає питання, чи зможуть вони вигодовувати свою дитину молоком. Медики ж запевняють, що форма і розмір не впливають на процес лактації.

5 фактів про грудне вигодовування (інфографіка МОЗ)

Чи впливає харчування мами на кольки в дитини

Насправді ці процеси не пов'язані, бо кольки це окремий фізіологічний процес дозрівання шлунково-кишкового тракту у дитини. Харчування мами на нього взагалі не впливає.

Чи бокал вина безпечна доза для жінки

Весь алкоголь потрапляє у кров, але американські рекомендації кажуть, що випити 100-140 мл вина (12% алкоголю) можна, але годувати дитину можна не раніше ніж через дві години після випитого бокала. Або ж треба зцідити молоко до того, як випили вино і погодувати дитину. Втім все ж таки лікарі радять утриматися від вживання алкоголю.

Чи потрібно мамі їсти за двох

Норма калорій для мами, яка годує грудьми на 300-500 калорій на добу вища, ніж та, яку вона споживала до вагітності. Тому жінки можуть їсти більше смаколиків, але точно не за двох.

Чи треба пити багато води, бо вона конвертується у молоко

Потрібно дотримуватись водного балансу, але не пити забагато, адже кількість молока не залежить від випитої води.