Мифы о грудном вскармливании, которые вредят ребенку и маме. Вот что на самом деле нужно знать

В мире проходит международная неделя освещение темы грудного вскармливания. Врачи в этот период развенчивают самые распространенные мифы о грудном молоке и ограничениях, действующих для мам. Некоторые ошибочные утверждения о вскармливании настолько распространились в обществе, что многие женщины до сих пор в них верят. А это вредит и им, и малышам.

О том, что нужно знать о грудном вскармливании, рассказали на медицинской странице Uahealth в Instagram .

Нужно ли соблюдать паровую диету

На самом деле, можно есть все, что женщина захочет. Врачи советуют есть новый продукт утром в небольшом количестве, чтобы отследить реакцию ребенка. Если подозреваете, что у малыша аллергическая реакция из-за вашего питания - откажитесь от продукта и посмотрите, станет ли ребенку лучше.

Помните, что грудное молоко образуется из крови и лимфы, а не из содержимого желудка. Поэтому можно есть даже пиццу и красные овощи.

Можно ли пить кофе

Американская академия педиатрии считает, что кофе совместим с грудным вскармливанием. 1-2 чашки в день - норма для мамы и ребенка. Но помните, что кофеин также содержится и в шоколаде, потому балансируйте количество этого вещества в вашем рационе.

Влияет ли форма и размер груди на способность вскармливания

Часто у женщин с маленькой и плоской грудью возникает вопрос, смогут ли они вскармливать своего ребенка молоком. Медики уверяют, что форма и размер не влияют на процесс лактации.

5 фактов о грудном вскармливании (инфографика Минздрава)

Влияет ли питание мамы на колики у ребенка

На самом деле эти процессы не связаны, поскольку это отдельный физиологический процесс созревания желудочно-кишечного тракта у ребенка. Питание мамы на него вообще не влияет.

Бокал вина безопасная ли доза для женщины

Весь алкоголь попадает в кровь, но американские рекомендации говорят, что выпить 100-140 мл вина (12% алкоголя) можно, но кормить ребенка можно не раньше, чем через два часа после выпитого бокала. Или надо сцедить молоко до того, как выпили вино и покормить ребенка. Однако, все же врачи советуют воздержаться от употребления алкоголя.

Нужно ли маме есть за двоих

Норма калорий для кормящей мамы на 300-500 калорий в сутки выше, чем та, которую она употребляла до беременности. Поэтому женщины могут есть больше вкусняшек, но точно не за двоих.

Нужно ли пить много воды, потому что она конвертируется в молоко

Нужно соблюдать водный баланс, но не пить слишком много, ведь количество молока не зависит от выпитой воды.