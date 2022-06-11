Миф или нет: дерматолог рассказала, может ли молоко вызвать акне

Многие из нас слышали, что причиной появления акне на лице и не только может быть употребление молока. Однако действительно ли это так и нужно ли полностью исключить его из рациона?
На эти вопросы ответила дерматолог-косметолог Наталья Попова в своем Instagram.
Наша кожа - это гормонозависимый орган, поэтому любые колебания гормонального фона могут влиять на ее состояние.
Известно, что одним из факторов, способствующих развитию акне, является мужской гормон - дегидротестостерон (ДГТ). ДГТ связывается с андрогенными рецепторами по принципу "ключ-замок". Андрогенный рецептор (замковое отверстие) должен быть открытым, чтобы была возможность "вставить ключ". Для открытия "отверстия" требуется наличие инсулина и/или инсулиноподобного фактора роста 1 (IGF-1).
Молоко и молочные продукты увеличивают не только уровень инсулина, но и (IGF-1), способствуя связыванию андрогена с рецептором.
Кроме гормонов, спровоцировать высыпания может белок, который есть в молоке - казеин, который повышает секрецию инсулиноподобного гормона.
Употребление молока стимулирует увеличение уровня гормона инсулина, который активирует гормоны андрогены, происходит усиленная выработка кожного сала, также происходит увеличение избыточного деления клеток, которые выстилают сами поры и как следствие выработка кожного сала = возникновение акне.
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