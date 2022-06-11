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Міф чи ні: дерматолог розповіла, чи може молоко викликати акне

Молоко викликає акне (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Багато хто з нас чув, що причиною появи акне на обличчі і не тільки може бути вживання молока. Однак чи дійсно це так і чи потрібно повністю виключити його з раціону?

На ці питання відповіла дерматолог-косметолог Наталія Попова у своєму Instagram.

Наша шкіра - це гормонозалежний орган, тому будь-які коливання гормонального фону можуть впливати на її стан.

Відомо, що одним із факторів, які сприяють розвитку акне, являється чоловічий гормон - дегідротестостерон (ДГТ). ДГТ зв‘язується з андрогенними рецепторами по принципу "ключ-замок". Андрогенний рецептор (замковий отвір) повинен бути відкритим, щоб була можливість "вставити ключ". Для відкриття "отвору" потрібна наявність інсуліну та/чи інсуліноподібного фактору росту 1 (IGF-1).

Молоко та молочні продукти збільшують не тільки рівень інсуліну, а і (IGF-1), сприяючи зв‘язуванню андрогену з рецептором.

Окрім гормонів, спровокувати висипання може білок, який є в молоці - казеін, який підвищує секрецію інсуліноподібного гормону.

Простими словами:

Вживання молока стимулює збільшення рівня гормона інсуліну, який активує гормони андрогени, відбувається посилене вироблення шкірного сала, також відбувається збільшення надлишкового поділу клітин, які вистилають самі пори та як наслідок вироблення шкірного сала = виникнення акне.

Чи існує молоко без гормонів?

Чи можна замінити звичайне молоко органічним чи безлактозним

Чим можна замінити звичайне молоко

Який зв'язок між молоком та появою акне (фото: instagram.com/dr.nataliia_popova_)

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