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Очищайте кожу правильно: косметолог указала на важные нюансы

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Суббота 04 июня 2022 12:31
Очищайте кожу правильно: косметолог указала на важные нюансы Очищение кожи (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Очищение - важный этап ухода за кожей лица, но довольно часто женщины признаются, что для очищения кожи они используют только воду, а иногда еще хуже - обычное или жидкое мыло. Так делать нельзя, если хотите иметь здоровую и красивую кожу.

Дерматолог-косметолог Наталья Попова перечислила в Instagram важные правила очищения кожи.

Как правильно очищать кожу:

  • обязательно перед умыванием нужно мыть руки, чтобы не разносить бактерии по лицу;
  • вода для умывания должна быть теплой (слишком холодная или горячая вода может вызвать раздражение, покраснение, сухость кожи и другое);
  • умываться нужно 2 р/д:
  • утром очищаем кожу от избытка кожного сала, которое появилось за ночь и готовим ее до дневного ухода;
  • вечером - важно очистить кожу от макияжа, отмерших клеток и пыли, чтобы подготовить ее ко сну;
  • средство должно быть подобрано согласно вашему типу кожи, чтобы не навредить ей
  • тщательно смойте очищающее средство, чтобы на коже не было остатков ПАВов;
  • вытираем лицо одноразовым бумажным полотенцем;

Очищайте кожу правильно: косметолог указала на важные нюансыОчищайте кожу правильно: косметолог указала на важные нюансыИллюстративное фото (instagram.com/dr.nataliia_popova)

Ранее мы писали, какие простые лайфхаки от дерматологов помогут справиться с сухостью локтей.

Также были названы 5 ошибок в уходе за кожей, из-за которых могут возникать морщины.

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