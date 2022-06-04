Очищайте кожу правильно: косметолог указала на важные нюансы
Очищение кожи (freepik.com)
Очищение - важный этап ухода за кожей лица, но довольно часто женщины признаются, что для очищения кожи они используют только воду, а иногда еще хуже - обычное или жидкое мыло. Так делать нельзя, если хотите иметь здоровую и красивую кожу.
Дерматолог-косметолог Наталья Попова перечислила в Instagram важные правила очищения кожи.
Как правильно очищать кожу:
- обязательно перед умыванием нужно мыть руки, чтобы не разносить бактерии по лицу;
- вода для умывания должна быть теплой (слишком холодная или горячая вода может вызвать раздражение, покраснение, сухость кожи и другое);
- умываться нужно 2 р/д:
- утром очищаем кожу от избытка кожного сала, которое появилось за ночь и готовим ее до дневного ухода;
- вечером - важно очистить кожу от макияжа, отмерших клеток и пыли, чтобы подготовить ее ко сну;
- средство должно быть подобрано согласно вашему типу кожи, чтобы не навредить ей
- тщательно смойте очищающее средство, чтобы на коже не было остатков ПАВов;
- вытираем лицо одноразовым бумажным полотенцем;
Иллюстративное фото (instagram.com/dr.nataliia_popova)
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