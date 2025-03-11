Microsoft випустить портативну Xbox: інсайдери розкрили деталі

Що відомо

Консоль, що має кодову назву "Keenan", перебуває на настільки просунутій стадії розроблення, що її дебют може відбутися вже у 2025 році, стверджує Windows Central. Деталі поки що залишаються невідомими: немає інформації про розмір, ціну та характеристики пристрою. Однак очевидно, що новинка отримає фірмовий стиль Xbox, як і хотів Спенсер.

При цьому в листопаді 2024 року Спенсер зазначав, що портативна версія Xbox - це справа кількох років, і Microsoft поки що лише на етапі створення прототипів. Однак тепер здається, що ситуація змінилася.

Важливо розуміти, що Xbox - це не лише консолі, а й ігрова екосистема Microsoft на ПК. За даними Windows Central, нова портативна консоль працюватиме на Windows, а додаток Xbox для Windows стане основним інструментом для хмарного геймінгу на ПК.

Деякі вже говорять, що ринок портативних ігрових консолей перенасичений, особливо з домінуванням Steam Deck від Valve. Проте великі виробники ПК, такі як Asus, уже почали освоювати цей сегмент.

Поки що на ринку достатньо місця: станом на лютий 2024 року було продано всього 6 мільйонів портативних ПК, а в 2025 році очікуються продажі ще 1,9 мільйона пристроїв. Це вкрай мало порівняно з 273 мільйонами звичайних ПК, які, за прогнозами IDC, будуть продані цього року. Це може свідчити як про молоду стадію ринку, так і про слабкий інтерес до нього.

Microsoft вже випускає власні ПК під брендом Surface, але цей портативний Xbox не буде частиною цієї лінійки. За даними Windows Central, Microsoft співпрацює з іншим виробником ПК для складання цих консолей. Іноді такі пристрої розробляються контрактними компаніями на кшталт Compal, а потім випускаються під брендом замовника, але в цьому випадку, схоже, йдеться про повноцінне партнерство.

Неясно, наскільки серйозно Microsoft ставиться до концепції портативних ігрових ПК. Варто згадати, що компанія провалилася в мобільному сегменті - від закриття Windows Phone до невдачі з двоекранним смартфоном Surface Duo. Зараз її присутність на мобільному ринку обмежується лише окремими додатками. Можливо, портативна консоль стане способом знову спробувати увійти в цей ринок.

Windows Central також повідомляє, що цей проект отримав схвалення Сатьї Наделли, генерального директора Microsoft. Це хороший знак того, що нова консоль Xbox дійсно побачить світ.

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