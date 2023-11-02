Microsoft випустила додаток на базі ШІ, який спростить життя активним користувачам Word та Excel

Відомо, що Microsoft 365 Copilot може писати листи, збирати документи, аналізувати бази Excel та складати плани за нотатками.

За оцінками аналітиків, до 2026 року цей інструмент зможе приносити компанії понад 10 мільярдів доларів доходу на рік.

Корпорація оприлюднила свої плани щодо повсюдного впровадження ШІ в березні, але першопрохідниками у вересні стали найбільші компанії США, що входять до рейтингу Fortune 100, серед яких Bayer, KPMG, Mayo Clinic, Suncorp и Visa, вже використовують Copilot у платній програмі раннього доступу.

Штучний інтелект Copilot (gif: Microsoft)

Незважаючи на те, що програма раннього доступу була запущена у травні, досі немає надійних та незалежних даних про реальний вплив Copilot на продуктивність.

"Багато розмов, які ми провели навіть з клієнтами раннього доступу, були занадто короткими за часом, щоб по-справжньому оцінити якісні аспекти того, як вони використовують інструменти", - заявив аналітик дослідницької компанії Gartner Джейсон Вонг.

Згідно з Вонгом, приблизно 20 відсотків користувачів через два-три роки регулярно використовуватимуть технології, аналогічні Copilot, у своїй робочій діяльності.

Microsoft визнає, що "відповіді, які дає генеративний ШІ, не обов'язково будуть на 100 відсотків достовірними", хоча це не завадило зростанню популярності ChatGPT від OpenAI, чиї великі мовні моделі лежать в основі Copilot.

Корпорація заявляє, що підказки та відповіді Copilot не використовуються для навчання мовних моделей і відповідають стандартам конфіденційності компанії.