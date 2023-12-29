Microsoft тестує надшвидкий спосіб перевстановлення Windows. Що зміниться для користувачів

Компанія Microsoft тестує функцію автоматичного й швидкого перевстановлення операційної системи Windows 11.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що може змінитися для користувачів уже найближчим часом.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Windows Blogs, SiliconAngle, TomsHardware.
Вперше про нову функцію для користувачів у Microsoft повідомили ще в липні 2023 року. В компанії наголосили, що вона допомагатиме завантажувати й встановлювати "відновлену" версію операційної системи.
За словами розробників, така функція може бути корисною в багатьох випадках, але перш за все призначена для підтримки безпеки й оновлення пристрою.
Нова функція отримала назву "Fix problems using Windows Update" й дозволить користувачам забути про резервне копіювання чи переміщення даних на зовнішні носії.
Для того, щоб швидко перезавантажити ОС Windows за допомогою нової функції, користувачам достатньо буде:
При цьому система автоматично оновлюватиме поточну версію операційної системи користувача без видалення персональних даних і наявних на комп'ютері налаштувань чи програм.
Покрокова інструкція (скріншот: blogs.windows.com)
Сьогодні функція швидкого перезавантаження ОС доступна лише у новій бета-версії Windows 11.
На думку експертів, команда "Fix problems using Windows Update" може бути повноцінно запущена в остаточній версії Windows 11 і з'явиться на комп'ютерах користувачів на початку 2024 року.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про головну вимогу для встановлення майбутньої Windows 12.
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