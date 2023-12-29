Microsoft тестирует сверхбыстрый способ переустановки Windows. Что изменится для пользователей

О какой функции идет речь

Впервые о новой функции для пользователей в Microsoft сообщили еще в июле 2023 года. В компании подчеркнули, что она будет помогать загружать и устанавливать "восстановленную" версию операционной системы.

По словам разработчиков, такая функция может быть полезна во многих случаях, но прежде всего предназначена для поддержки безопасности и обновления устройства.

Новая функция получила название "Fix problems using Windows Update" и позволит пользователям забыть о резервном копировании или перемещении данных на внешние носители.

Как перезагрузить ПК "в один клик"

Чтобы быстро перезагрузить ОС Windows с помощью новой функции, пользователям достаточно будет:

зайти в меню "Настройки"

перейти к разделу "Система"

открыть меню "Восстановление"

нажать "Решить проблемы с помощью Windows Update"

При этом система автоматически обновит текущую версию операционной системы пользователя без удаления персональных данных и имеющихся на компьютере настроек или программ.

Пошаговая инструкция (скриншот: blogs.windows.com)

Когда заработает быстрая перезагрузка

Сегодня функция быстрой перезагрузки операционной системы доступна только в новой бета-версии Windows 11.

По мнению экспертов, команда "Fix problems using Windows Update" может быть полноценно запущена в окончательной версии Windows 11 и появится на компьютерах пользователей в начале 2024 года.