Microsoft повністю припинить підтримувати ці версії Office: що робити та які є альтернативи

Що робити після закінчення підтримки Office

Якщо організаціям потрібна постійна версія Office без доступу до Інтернету, Microsoft нагадує про наявність Office 2021 LTSC. Підтримку цієї версії буде завершено 13 жовтня 2026 року.

Раніше було оголошено, що цього року вийдуть нові версії офісних пакетів, включаючи як стандартну, так і LTSC версію. Office 2024 буде доступний для покупки як постійний продукт без необхідності підписки на Microsoft 365.

Обидві версії будуть підтримуватись в операційних системах Windows 10 та Windows 11 протягом п'яти років. Варто зазначити, що Office 2024 LTSC не матиме деяких хмарних функцій, таких як спільна робота в режимі реального часу та автоматизація процесів на основі штучного інтелекту.

Для організацій, які використовують Exchange Server 2016 або 2019, Microsoft запропонує оновлення в другій половині наступного року.

Безкоштовні альтернативи Microsoft Office

Google Документи, Таблиці та Презентації

Google Документи, Таблиці та Презентації - це онлайн-інструменти для створення та редагування текстових документів, таблиць та презентацій відповідно. Це частина хмарного офісного пакету Google Workspace.

Документи Google. Дозволяють створювати та редагувати текстові документи прямо у веб-браузері. Користувачі можуть одночасно працювати над документом, ділитися ним з іншими користувачами для спільної роботи, додавати коментарі та використовувати різні функції форматування тексту.

Таблиці Google. Надають можливість створювати та редагувати електронні таблиці онлайн. Вони мають потужні функції для організації даних, розрахунків і візуалізації інформації. Користувачі також можуть використовувати формули, створювати діаграми та працювати з даними спільно з іншими користувачами.

Google презентації. Дозволяють створювати та редагувати презентації за допомогою вбудованих інструментів для додавання тексту, зображень, графіки, відео та аудіо. Користувачі можуть створювати презентації як самостійно, так і в режимі спільної роботи з іншими користувачами, ділитися ними та переглядати через Інтернет.

Google Документи, Таблиці та Презентації (фото: Udemy)

WPS Office

Це офісний пакет, який надає набір додатків для створення та редагування текстових документів, таблиць та презентацій та інших офісних завдань.

Ключові характеристики WPS Office:

Мультиплатформність. WPS Office доступний для різних операційних систем, включаючи Windows, MacOS, Linux, Android та iOS, що забезпечує зручність використання на різних пристроях.

Великий функціонал. WPS Office пропонує широкий набір функцій для створення та редагування документів, включаючи форматування тексту, вставку зображень, таблиць та графіків, використання шаблонів, анімації та багато іншого.

Хмарні послуги. WPS Office інтегрований з хмарними сервісами, такими як WPS Cloud, що дозволяє користувачам зберігати та синхронізувати свої документи у хмарі для доступу до них із будь-якого пристрою.

Безкоштовна версія WPS Office пропонує безкоштовну версію з усіма основними функціями офісних програм, а також платні підписки для отримання додаткових функцій та можливостей.

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SoftMaker FreeOffice

SoftMaker FreeOffice - це безкоштовний офісний пакет, який включає три основні додатки для роботи з документами, таблицями та презентаціями:

TextMaker. Програма для створення та редагування текстових документів. Вона підтримує широкий спектр функцій форматування тексту, вставки зображень та таблиць, перевірку орфографії та граматики, а також експорт та імпорт файлів у форматах Microsoft Word (.docx) та інших.

PlanMaker. Додаток для створення та редагування електронних таблиць. Вона має функціональність для роботи з даними, формулами, діаграмами та графіками, а також підтримує формати файлів Microsoft Excel (.xlsx) та інші.

Presentations. Програма для створення та редагування презентацій. Вона надає можливості для додавання слайдів, тексту, зображень, анімацій та ефектів переходу, а також підтримує експорт та імпорт файлів у форматах Microsoft PowerPoint (.pptx) та інших.

SoftMaker FreeOffice (фото: SoftMaker)