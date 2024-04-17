Microsoft полностью прекратит поддерживать эти версии Office: что делать и какие есть альтернативы

Что делать после завершения поддержки Office

Если организациям требуется постоянная версия Office, работающая без доступа к Интернету, Microsoft напоминает о наличии Office 2021 LTSC. Поддержка этой версии будет завершена 13 октября 2026 года.

Ранее было объявлено, что в этом году выйдут новые версии офисных пакетов, включая как стандартную, так и LTSC версии. Office 2024 будет доступен для покупки как постоянный продукт без необходимости подписки на Microsoft 365.

Обе версии будут поддерживаться в операционных системах Windows 10 и Windows 11 в течение пяти лет. Стоит отметить, что в Office 2024 LTSC не будет некоторых облачных функций, таких как совместная работа в режиме реального времени и автоматизация процессов на основе искусственного интеллекта.

Для организаций, которые до сих пор используют Exchange Server 2016 или 2019, Microsoft предложит обновление во второй половине следующего года.

Бесплатные альтернативы Microsoft Office

Google Документы, Таблицы и Презентации

Google Документы, Таблицы и Презентации - это онлайн-инструменты для создания и редактирования текстовых документов, таблиц и презентаций соответственно. Они являются частью облачного офисного пакета Google Workspace.

Google Документы. Позволяют создавать и редактировать текстовые документы прямо в веб-браузере. Пользователи могут работать одновременно над документом, делиться им с другими пользователями для совместной работы, добавлять комментарии и использовать различные функции форматирования текста.

Google Таблицы. Предоставляют возможность создавать и редактировать электронные таблицы онлайн. Они обладают мощными функциями для организации данных, расчетов и визуализации информации. Пользователи также могут использовать формулы, создавать диаграммы и работать с данными совместно с другими пользователями.

Google Презентации. Позволяют создавать и редактировать презентации с помощью встроенных инструментов для добавления текста, изображений, графики, видео и аудио. Пользователи могут создавать презентации как самостоятельно, так и в режиме совместной работы с другими пользователями, делиться ими и просматривать через интернет.

Google Документы, Таблицы и Презентации (фото: Udemy)

WPS Office

Это офисный пакет, который предоставляет набор приложений для создания и редактирования текстовых документов, таблиц и презентаций, а также других офисных задач.

Ключевые характеристики WPS Office:

Мультиплатформенность. WPS Office доступен для различных операционных систем, включая Windows, macOS, Linux, Android и iOS, что обеспечивает удобство использования на различных устройствах.

Обширный функционал. WPS Office предлагает широкий набор функций для создания и редактирования документов, включая форматирование текста, вставку изображений, таблиц и графиков, использование шаблонов, анимации и многое другое.

Облачные сервисы. WPS Office интегрирован с облачными сервисами, такими как WPS Cloud, что позволяет пользователям сохранять и синхронизировать свои документы в облаке для доступа к ним с любого устройства.

Бесплатная версия WPS Office предлагает бесплатную версию со всеми основными функциями офисных приложений, а также платные подписки для получения дополнительных функций и возможностей.

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SoftMaker FreeOffice

SoftMaker FreeOffice - это бесплатный офисный пакет, который включает в себя три основных приложения для работы с документами, таблицами и презентациями:

TextMaker. Программа для создания и редактирования текстовых документов. Она поддерживает широкий спектр функций форматирования текста, вставки изображений и таблиц, проверку орфографии и грамматики, а также экспорт и импорт файлов в форматах Microsoft Word (.docx) и других.

PlanMaker. Приложение для создания и редактирования электронных таблиц. Она обладает функциональностью для работы с данными, формулами, диаграммами и графиками, а также поддерживает форматы файлов Microsoft Excel (.xlsx) и другие.

Presentations. Программа для создания и редактирования презентаций. Она предоставляет возможности для добавления слайдов, текста, изображений, анимаций и эффектов перехода, а также поддерживает экспорт и импорт файлов в форматах Microsoft PowerPoint (.pptx) и других.

SoftMaker FreeOffice (фото: SoftMaker)