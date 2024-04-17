Microsoft полностью прекратит поддерживать эти версии Office: что делать и какие есть альтернативы

Microsoft объявила о завершении поддержки программных пакетов Office 2016 и Office 2019 с 14 октября 2025 года. Базовая поддержка для этих продуктов была прекращена в октябре 2020 года и октябре 2023 года соответственно. Теперь наступает завершение их расширенной поддержки.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что делать, когда Microsoft прекратит поддерживать версии Office 2016 и 2019, и какие есть альтернативы.
При написании материала использовались следующие источники: Microsoft Tech Community, ClickUp, Lifewire.
Если организациям требуется постоянная версия Office, работающая без доступа к Интернету, Microsoft напоминает о наличии Office 2021 LTSC. Поддержка этой версии будет завершена 13 октября 2026 года.
Ранее было объявлено, что в этом году выйдут новые версии офисных пакетов, включая как стандартную, так и LTSC версии. Office 2024 будет доступен для покупки как постоянный продукт без необходимости подписки на Microsoft 365.
Обе версии будут поддерживаться в операционных системах Windows 10 и Windows 11 в течение пяти лет. Стоит отметить, что в Office 2024 LTSC не будет некоторых облачных функций, таких как совместная работа в режиме реального времени и автоматизация процессов на основе искусственного интеллекта.
Для организаций, которые до сих пор используют Exchange Server 2016 или 2019, Microsoft предложит обновление во второй половине следующего года.
Google Документы, Таблицы и Презентации
Google Документы, Таблицы и Презентации - это онлайн-инструменты для создания и редактирования текстовых документов, таблиц и презентаций соответственно. Они являются частью облачного офисного пакета Google Workspace.
Google Документы. Позволяют создавать и редактировать текстовые документы прямо в веб-браузере. Пользователи могут работать одновременно над документом, делиться им с другими пользователями для совместной работы, добавлять комментарии и использовать различные функции форматирования текста.
Google Таблицы. Предоставляют возможность создавать и редактировать электронные таблицы онлайн. Они обладают мощными функциями для организации данных, расчетов и визуализации информации. Пользователи также могут использовать формулы, создавать диаграммы и работать с данными совместно с другими пользователями.
Google Презентации. Позволяют создавать и редактировать презентации с помощью встроенных инструментов для добавления текста, изображений, графики, видео и аудио. Пользователи могут создавать презентации как самостоятельно, так и в режиме совместной работы с другими пользователями, делиться ими и просматривать через интернет.
Google Документы, Таблицы и Презентации (фото: Udemy)
WPS Office
Это офисный пакет, который предоставляет набор приложений для создания и редактирования текстовых документов, таблиц и презентаций, а также других офисных задач.
Ключевые характеристики WPS Office:
Мультиплатформенность. WPS Office доступен для различных операционных систем, включая Windows, macOS, Linux, Android и iOS, что обеспечивает удобство использования на различных устройствах.
Обширный функционал. WPS Office предлагает широкий набор функций для создания и редактирования документов, включая форматирование текста, вставку изображений, таблиц и графиков, использование шаблонов, анимации и многое другое.
Облачные сервисы. WPS Office интегрирован с облачными сервисами, такими как WPS Cloud, что позволяет пользователям сохранять и синхронизировать свои документы в облаке для доступа к ним с любого устройства.
Бесплатная версия WPS Office предлагает бесплатную версию со всеми основными функциями офисных приложений, а также платные подписки для получения дополнительных функций и возможностей.
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SoftMaker FreeOffice
SoftMaker FreeOffice - это бесплатный офисный пакет, который включает в себя три основных приложения для работы с документами, таблицами и презентациями:
TextMaker. Программа для создания и редактирования текстовых документов. Она поддерживает широкий спектр функций форматирования текста, вставки изображений и таблиц, проверку орфографии и грамматики, а также экспорт и импорт файлов в форматах Microsoft Word (.docx) и других.
PlanMaker. Приложение для создания и редактирования электронных таблиц. Она обладает функциональностью для работы с данными, формулами, диаграммами и графиками, а также поддерживает форматы файлов Microsoft Excel (.xlsx) и другие.
Presentations. Программа для создания и редактирования презентаций. Она предоставляет возможности для добавления слайдов, текста, изображений, анимаций и эффектов перехода, а также поддерживает экспорт и импорт файлов в форматах Microsoft PowerPoint (.pptx) и других.
SoftMaker FreeOffice (фото: SoftMaker)
Напомним, что Microsoft выпустит Office 2024, который будет работать вечно.
А еще мы писали, что Microsoft выпустила приложение на базе ИИ, которое упростит жизнь активным пользователям Word и Excel.