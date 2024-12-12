Microsoft полегшує обмін файлами між iPhone та Windows: деталі

Як працює нова функція

Користувачі програми Windows Insiders повинні завантажити оновлення Phone Link і ввімкнути функцію обміну файлами між iPhone і ПК. Щоб передати файл з iPhone на ПК, потрібно відкрити його, натиснути на значок "Поділитися" і вибрати "Link to Windows", а потім вказати пристрій для передачі.

Для передачі з ПК на iPhone необхідно вибрати файл, клікнути правою кнопкою миші, натиснути "Поділитися" і вибрати "Мій телефон".

Наразі невідомо, коли ця функція стане доступна всім користувачам Phone Link.

Microsoft)

Що ще відомо про додаток

Останніми роками Microsoft поступово покращує застосунок Phone Link для iOS і Android, однак версія для iOS все ще сильно обмежена через особливості системи Apple. Минулого року Microsoft додала підтримку надсилання та отримання повідомлень через iMessage, але з обмеженнями: можна спілкуватися тільки з одним контактом, без підтримки групових чатів.

Крім того, програма не дає змоги копіювати додатки з iPhone на ПК, як це можливо з Android. Для надсилання повідомлень через iMessage додаток має бути відкритим, оскільки використовується обхідний шлях через Bluetooth і системні повідомлення.